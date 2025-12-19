Петербургская биржа заявила о подорожании бензина Аи-92 почти на 10%

При этом все виды дизельного топлива испытали падение цен.

В январе на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже произошли изменения в динамике цен на топливные продукты: бензин подорожал, в то время как дизельное топливо показало тенденцию к снижению.

Особенно значительным оказался рост стоимости бензина марки Аи-92, которая поднялась на 9,25%, установив цену в 59,026 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 также подорожал, но менее выраженно — на 2,72%, достигнув отметки 60,32 тыс. рублей за тонну.

При этом все виды дизельного топлива испытали падение цен. Зимний дизель подешевел на 2,92%, межсезонный — на 2,44%, а летний — на 0,78%. Помимо этого, отмечено снижение цен на другие нефтепродукты: мазут упал в цене на 4,73%, а сжиженные углеводородные газы — на 6%. Исключением стал авиационный керосин, подорожавший незначительно — всего на 0,37%.

Государство принимает ряд мер для стабилизации цен на внутреннем рынке. Согласно президентскому указу, до мая 2026 года для производителей нефти снят ценовой предел отклонений, что обеспечивает стабильность выплат и предотвращает резкие колебания цен на автозаправках. Дополнительной мерой выступает действующий до конца февраля 2026 года запрет на экспорт бензина из России.

Ранее мы сообщили о том, что высокооктановый бензин в Петербурге достиг 96 рублей за литр.

Фото: Piter.TV