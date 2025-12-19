Высокооктановый бензин в Петербурге достиг 96 рублей за литр

Цены на бензин в Петербурге остались стабильными на прошедшей неделе.

В Санкт-Петербурге за период с 19 по 26 января 2026 года стоимость автомобильного бензина не изменилась, сообщает Росстат. Высокооктановое топливо марки АИ‑98 продается в городе по цене до 96,35 рубля за литр, а остальные виды бензина остаются в пределах прошлых значений.

По данным статистики, средняя цена бензина по России осталась на уровне 65,47 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на одну копейку и составляет 77,03 рубля. Рост цен на автомобильный бензин за отчетный период отмечен в 24 субъектах РФ, при этом наибольшее увеличение произошло в Липецкой области (+0,9%). В 16 регионах наблюдалось снижение стоимости топлива.

В Петербурге литр бензина марки АИ‑92 продается в диапазоне от 59,95 до 70 рублей, марки АИ‑95 — от 64,7 до 73,5 рубля. Цены на АИ‑98 и выше составляют от 91,15 до 96,35 рубля за литр.

Ранее мы сообщали, что бензин в России подорожал на 1,2% с начала 2026 года.

