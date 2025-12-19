Бензин в России подорожал на 1,2% с начала 2026 года

Изменение цен на бензин в начале нынешнего года зафиксировали в 78 субъектах страны.

Средние потребительские цены на бензин в России выросли на 1,2% с начала 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

Отмечается, что в период с 1-го по 12 января поднялись цены на бензин марок АИ-92 (+1,1%), АИ-95 (+1,2%) и АИ-98 (+1,6%). Средняя стоимость дизельного топлива за этот период выросла на 1,3%. Кроме того, стоимость одного литра бензина в среднем составила 65,39 рубля.

Также в Росстате сообщили, что изменение цен на бензин в начале нынешнего года зафиксировали в 78 субъектах Российской Федерации. Больше всего цена выросла в Магаданской области (+3,3%) и Чукотском автономном округе (+2,7%). Снижение цен было зафиксировано в пяти субъектах РФ, более всего в Республике Дагестан (-1,2%).

Фото: Piter.tv