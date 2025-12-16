Петербург вошёл в число лидеров по доступности бензина среди российских регионов

Лидерами рейтинга стали Москва, Ямал и Чукотка, где жители могут купить свыше 2000 литров топлива.

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов, проанализировав доступность автомобильного топлива для населения. Методика расчёта заключалась в сопоставлении средней чистой зарплаты в регионе с апрельской ценой за литр бензина АИ-92.

Результаты показали, что жители Петербурга могут позволить себе значительно больше топлива, чем средний россиянин. На среднюю зарплату петербуржец способен приобрести более 1500 литров бензина в месяц, в то время как общероссийский показатель составляет 1405 литров.

Лидерами рейтинга стали Москва, Ямал и Чукотка, где жители могут купить свыше 2000 литров топлива. В аутсайдерах оказались республики Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан), где низкие доходы населения сочетаются с высокими ценами на автозаправках.

В апреле средняя стоимость литра АИ-92 в стране составляла 63,55 рубля. Самым дешёвым бензин оказался в Челябинской области (59,52 рублей), а самым дорогим — в Магадане (79,61 рублей).

Ранее Петербург занял третье место в национальном рейтинге инвестклимата.

Фото: Piter.TV