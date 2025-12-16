Петербург занял третье место в национальном рейтинге инвестклимата

Лидирующие позиции в рейтинге по-прежнему удерживают Москва и Татарстан, разделившие первое место.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило обновлённый рейтинг инвестиционного климата. Северная столица значительно улучшила свои позиции, поднявшись с шестого на третье место, которое теперь делит с Сахалинской областью.

Лидирующие позиции в рейтинге по-прежнему удерживают Москва и Татарстан, разделившие первое место. На второй строчке расположились Нижегородская и Московская области.

Как пояснила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, оценка формировалась на основе 88 показателей, при этом объём привлечённых инвестиций не учитывался. В 2025 году общий объём инвестиций в экономику страны превысил 42 трлн рублей, из которых на долю Москвы пришлось 9,13 трлн рублей.

Эксперты отмечают, что Петербург входит в число лидеров по эффективности административных процедур — в частности, по срокам выдачи разрешений на строительство и подключению к электросетям. Вместе с тем город столкнулся с рядом вызовов, сдерживающих его развитие. Ключевыми проблемами остаются дефицит квалифицированных кадров (технологов, сварщиков, электромонтёров), а также снижение оценки безопасности ведения бизнеса и качества связи.

Ранее мы сообщили о том, что новый туристический сезон в Петербурге пройдёт под брендом "Северное лето".

Фото: Piter.TV