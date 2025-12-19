Поручение проработать этот вопрос отраслевым регуляторам и заинтересованным нефтяным компаниям дал вице-премьер РФ Александр Новак.

В России намерены увеличить мощности по хранению топлива на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники, знакомые с протоколом совещания, которое прошло в правительстве в конце 2025 года.

Поручение проработать этот вопрос отраслевым регуляторам и заинтересованным нефтяным компаниям дал вице-премьер РФ Александр Новак. Отмечается, что Минэнерго, Ростехнадзор, Минтранс и нефтяные компании должны предоставить итоги этой совместной работы в кабмин до конца марта 2026 года.

Также Новак поручил Минэнерго и ФАС проработать и представить в кабмин предложения по установлению определенной обязанности нефтяных компаний. От них будут требовать отправлять на переработку не менее 40% от добываемых объемов нефти с поставкой на внутренний рынок топлива. Отмечается, что запасы топлива в России можно оценить примерно в 2 млн т бензина и 3 млн т дизеля.

