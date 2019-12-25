Рост цен на топливо летом объяснили ростом потребления

По словам эксперта, на цену также влияли плановые и внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах.

Старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов объяснил рост цен на топливо летом ростом потребления. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По словам Антонова, на цену также влияли плановые и внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Он отметил, что из-за ремонтов затягивалось исполнение какого-то количества обязательств по доставке и отгрузке топлива по железной дороге. Некоторые ситуации быстро разрешались, в то время как другие ситуации только повторялись.

Также Антонов подчеркнул, что с октября начался сезонный откат цен, которые теперь находятся на весенних уровнях. Уточняется, что цена марки Аи-92 составляет 52 653 руля за тонну. Тонна бензина Аи-95 оценивается в 58 107 рублей.

