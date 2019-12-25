Петербургская биржа повысила лимит роста цен на дизель

Установленный ценовой коридор предусматривает изменение в диапазоне от +1% до -10%.

Петербургская биржа с 22 декабря расширила диапазон колебаний стоимости зимнего и арктического дизельного топлива с прежних 0,1% до новых предельных показателей в размере 0,5%, сообщается в Telegram-канале биржи о нефтепродуктах.

Кроме того, определены лимиты изменения цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также на дизельное топливо любых типов: увеличение допускается до уровня +0,5%, уменьшение − до показателя -10% относительно актуальной биржевой цены инструментов с доставкой "франко-вагон отправление станции", "франко-вагон отправление станции ОТП" и "франко-труба".

Что касается авиационного керосина, то установленный ценовой коридор предусматривает изменение в диапазоне от +1% до -10%.

Фото: Piter.TV