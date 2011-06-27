На Петербургской бирже начнут торговать серебром

Срок начала первых операций зависит исключительно от действий участников рынка и пока не определен.

Торги серебром начнутся на Петербургской бирже в разделе "Металлы и сплавы", сообщается в пресс-релизе организации, переданном агентству ТАСС.

В результате инициативы трейдеров в перечень биржевых товаров включено серебро. Поскольку оно относится к драгоценным металлам и торговля будет проходить в существующем подразделе раздела, специальная церемония открытия торгов проводиться не будет,прокомментировали в пресс-службе биржи.

Срок начала первых операций зависит исключительно от действий участников рынка и пока не определен. В сообщении отмечается, что руководство биржи намерено развивать секцию "Драгоценные металлы" и готово оказывать инфраструктурные услуги участникам рынка любых видов драгоценных металлов.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская биржа оставила ограничения на рост цен бензина без изменений.

Фото: Unsplash (Chris Dreyer)