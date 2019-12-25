Петербургская биржа оставила ограничения на рост цен бензина без изменений

Ограничения на колебания стоимости топлива признаны эффективными и сохраняются.

Петербургская международная товарно-сырьевая биржа пока не планирует снимать действующие ограничения на колебания цен на бензин в диапазоне +0,01% / −20%. Об этом 15 октября сообщил президент биржи Игорь Артемьев в кулуарах Российской энергетической недели.

Артемьев подчеркнул, что установленные меры оказались одними из самых эффективных для стабилизации стоимости топлива и защиты интересов потребителей. Ограничения на бирже действуют для сдерживания резкого роста цен и минимизации скачков на рынке. На текущий момент никаких новых решений по их смягчению не обсуждается.

Фото: официальный сайт ПАО "СПБ Биржа"