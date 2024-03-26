СПБ Биржа расширит список ценных бумаг

Таким образом, общее количество российских активов, доступных инвесторам для совершения операций в выходной период, возрастёт до 102.

Пресс-служба СПБ Биржи объявила, что начиная с 30 апреля увеличится перечень акций, доступный для покупки и продажи в выходные дни, до ста двух позиций.

Биржа вводит дополнительные двенадцать российских финансовых инструментов в расписание утренней торговой сессии, которая проводится в субботу и воскресенье, начиная с первого мая. Таким образом, общее количество российских активов, доступных инвесторам для совершения операций в выходной период, возрастёт до 102.

Стоит отметить, что проведение торгов в субботу и воскресенье представляет собой дополнительное утро понедельничного рабочего дня. Соответственно, расчёты по сделкам, заключённым в выходные, проводятся в следующий рабочий день — во вторник.

Ранее мы сообщили о том, что индекс промышленного производства Петербурга достиг 106,7%.В первом квартале 2025 года индекс промышленного производства в Петербурге достиг уровня 106,7%, что превышает среднероссийские показатели на 5,6 процентных пунктов.

Фото: ПАО СПБ Биржа