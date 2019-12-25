Индекс промышленного производства Петербурга достиг 106,7%

Одним из ключевых факторов успеха стала эффективная деятельность предприятий судостроительной промышленности и двигателестроения.

В первом квартале 2025 года индекс промышленного производства в Петербурге достиг уровня 106,7%, что превышает среднероссийские показатели на 5,6 процентных пунктов, согласно официальным данным, представленным в пресс-релизе администрации города.

Наиболее весомую роль в общей промышленной продукции играют обрабатывающие производства, составляющие значительную долю — 83,2%. Показатель индекса промышленного производства в этой сфере за указанный период вырос до 109,4%, что значительно превосходит аналогичные цифры по стране (104,7%). Важно отметить, что особенно высокими темпами развивались обрабатывающие предприятия в марте, показывая прирост до 116,5% по сравнению с предыдущим годом.

Одним из ключевых факторов успеха стала эффективная деятельность предприятий судостроительной промышленности и двигателестроения. Машиностроительная продукция заняла наибольшую долю в общем объеме выпускаемой предприятиями города продукции — 30,9%, а объемы поставок увеличились на внушительные 35% по сравнению с показателями начала 2024 года.

Рост показателей обусловлен успешными результатами деятельности компаний, специализирующихся на радиоэлектронике, судостроении и энергетическом машиностроении. Производство радиоэлектронных компонентов увеличилось на 21%, что объясняется расширением объемов выпуска высокотехнологичных изделий, включая комплектующие для беспилотных технологий, радиолокационные системы и специализированную технику. Ведущими игроками рынка стали такие организации, как научно-производственное предприятие "Радар ммс" и компания "СТЦ".

Транспортное машиностроение продемонстрировало впечатляющий рост производства на 42,6%, благодаря усилиям крупных предприятий, занятых выпуском судовых конструкций и двигателей, таких как Объединённая двигателестроительная корпорация "ОДК-Климов" и "Балтийский завод". Энергомашиностроение также показало положительную динамику с показателем прироста 10,8%, достигнутым за счёт увеличения объёмов изготовления инновационной газовой турбины, сельскохозяйственной и специальной техники, а также добывающего оборудования.

Суммарный объём продукции, произведённой промышленными предприятиями Санкт-Петербурга в первом квартале 2025 года, составил 1,4 триллиона рублей, увеличившись на 14,8% по сравнению с началом 2024-го. Из этой суммы большая часть — 1,3 триллиона рублей — приходится на продукцию обрабатывающей промышленности.

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