Иностранные участники ПМЭФ получат визу в упрощенном режиме

В настоящее время электронная виза доступна гражданам 64 зарубежных стран, оформление осуществляется через платформу Министерства иностранных дел России.

Международные гости Петербургского международного экономического форума получат возможность воспользоваться облегченным порядком получения российской визы. Об этом сообщается в пресс-релизе организации "Росконгресс".

Оформление приглашения, необходимого для открытия визы, доступно участникам форума онлайн через личный кабинет на официальном веб-сайте мероприятия. Основываясь на таком приглашении, дипломатические представительства Российской Федерации предоставляют иностранным гражданам ускоренную процедуру получения въездных документов.

В настоящее время электронная виза доступна гражданам 64 зарубежных стран, оформление осуществляется через платформу Министерства иностранных дел России. Всю дополнительную информацию касательно правил въезда в нашу страну и порядка подачи заявок на получение виз можно найти на ресурсе форума в специальном разделе "Виза".

Мероприятия ПМЭФ пройдут в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня включительно.

Ранее мы сообщили о том, что в ПМЭФ-2025 участие примут более 92 стран и территорий.

Фото: Telegram / Росконгресс Директ