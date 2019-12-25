Иностранные участники ПМЭФ получат визу в упрощенном режиме

Международные гости Петербургского международного экономического форума получат возможность воспользоваться облегченным порядком получения российской визы. Об этом сообщается в пресс-релизе организации "Росконгресс".
Оформление приглашения, необходимого для открытия визы, доступно участникам форума онлайн через личный кабинет на официальном веб-сайте мероприятия. Основываясь на таком приглашении, дипломатические представительства Российской Федерации предоставляют иностранным гражданам ускоренную процедуру получения въездных документов.
В настоящее время электронная виза доступна гражданам 64 зарубежных стран, оформление осуществляется через платформу Министерства иностранных дел России. Всю дополнительную информацию касательно правил въезда в нашу страну и порядка подачи заявок на получение виз можно найти на ресурсе форума в специальном разделе "Виза".
Мероприятия ПМЭФ пройдут в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня включительно.
Ранее мы сообщили о том, что в ПМЭФ-2025 участие примут более 92 стран и территорий.
Фото: Telegram / Росконгресс Директ
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