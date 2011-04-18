В ПМЭФ-2025 участие примут более 92 стран и территорий

Свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) уже подтвердили более 92 стран и территорий. Это на 5% больше, чем за такой же период 2024 года. Об этом говорится в сообщении фонда "Росконгресс".
Особенно заметно активное участие стран Глобального Юга – региона, чья роль в мировой экономике стремительно растет.
Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ
В текущем году особый интерес к повестке форума проявили страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 выступит Королевство Бахрейн.
Форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге. Главная тема - "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году.
Фото: Piter.tv
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