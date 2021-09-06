В следующем году ПМЭФ проведут с 16 по 19 июня

Пока подробности программы и участники не раскрыты.

Стало известно, в какие даты в 2027 году проведут юбилейный XXX Петербургский международный экономический форум. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 26 августа, ссылаясь на Фонд "Росконгресс".

Мероприятие запланировано на 16-19 июня, пока подробности программы и участники не раскрыты. Ранее президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам XXIX ПМЭФ. Документ охватил широкий круг вопросов – от национальных стратегий по робототехнике и цифровым платформам до мер поддержки малого бизнеса.

Ранее мы рассказывали о том, что на ПМЭФ-2026 побывали представители 142 стран. Интерес к традиционным российским площадкам остается стабильно высоким.

Фото: Piter.TV