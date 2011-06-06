Учёные НовГУ создали формулу для экономичных и мощных двигателей

Новгородские исследователи усовершенствовали расчёт детонации в моторах.

Учёные Новгородского государственного университета совместно с коллегами из Петербургского и Российского государственных аграрных университетов разработали усовершенствованную методику расчёта детонации в бензиновых двигателях. Новые формулы позволяют сделать моторы одновременно мощнее и экономичнее, сообщил ТАСС доцент кафедры автомобильного транспорта НовГУ Александр Капустин.

Работа особенно актуальна на фоне необходимости снижения расхода топлива. В цилиндре двигателя сгорает топливно-воздушная смесь трёх типов: нормальная, богатая и бедная. При богатой смеси топлива больше необходимого — это даёт дополнительную мощность, но увеличивает расход. Бедная смесь, напротив, экономичнее и менее склонна к детонации.

Современные двигатели всё чаще работают на бедных смесях ради экономии. Однако старая формула расчёта без учёта особенностей новых моторов могла приводить к ошибкам. Исследователи внесли в расчёты коэффициент избытка воздуха и учли турбулизацию заряда — искусственное завихрение смеси внутри цилиндра. На основе этого разработаны уточнённые формулы для бензина АИ-92 и АИ-100.

Ранее мы сообщали, что крупные сети АЗС в России начали отменять или смягчать ограничения на продажу топлива.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)