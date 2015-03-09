Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя ПМЭФ-2025

В последние годы Россия и Бахрейн усилили экономические связи в таких важных секторах, как энергетика, высокие технологии, логистика и туризм.

Королевство Бахрейн стало страной-гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025, который пройдет с 18 по 21 июня, сообщили в "Росконгрессе".

Советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что в последние годы Россия и Бахрейн усилили экономические связи в таких важных секторах, как энергетика, высокие технологии, логистика и туризм. Страны активно сотрудничают в развитии торговли и реализации совместных проектов в различных отраслях.

Ахмед ас-Саати, посол Бахрейна в России, добавил, что взаимодействие между двумя странами продолжается и в культурном и гуманитарном направлениях. Бахрейн видит Петербургский международный экономический форум как ключевую площадку для презентации нашему бизнесу, культуре и туризму российскому обществу, подчеркнул посол.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге утвержден план мероприятий по подготовке к проведению ПМЭФ-2025.

Фото: Telegram / Росконгресс Директ