  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге утвержден план мероприятий по подготовке к проведению ПМЭФ-2025
Сегодня, 9:52
57
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге утвержден план мероприятий по подготовке к проведению ПМЭФ-2025

0 0

Форум пройдет в этом году с 18 по 21 июня.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил план мероприятий по подготовке города к проведению XXVIII Петербургского международного экономического форума, рассказали в Смольном.

Отмечается, что план предусматривает решение вопросов транспортной и инженерной инфраструктур, обеспечения безопасности и размещения участников, формирования деловой, культурной и спортивной программ. Мероприятия традиционно будут ориентированы на стратегические приоритеты развития Северной столицы и страны. Форум пройдет в этом году с 18 по 21 июня.

Экспозиционно-деловая зона составит почти 1,7 тыс. "квадратов". Также ожидаются мероприятия для петербуржцев: фестиваль культуры "Петербургские сезоны", международная велогонка "Золото Ладоги". 

В прошлом году было подписано 69 соглашений на 1,2 трлн рублей. 

Фото: Telegram / Росконгресс Директ (носит иллюстративный характер)

Теги: пмэф, форум
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии