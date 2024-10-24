В Петербурге утвержден план мероприятий по подготовке к проведению ПМЭФ-2025

Форум пройдет в этом году с 18 по 21 июня.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил план мероприятий по подготовке города к проведению XXVIII Петербургского международного экономического форума, рассказали в Смольном.

Отмечается, что план предусматривает решение вопросов транспортной и инженерной инфраструктур, обеспечения безопасности и размещения участников, формирования деловой, культурной и спортивной программ. Мероприятия традиционно будут ориентированы на стратегические приоритеты развития Северной столицы и страны. Форум пройдет в этом году с 18 по 21 июня.

Экспозиционно-деловая зона составит почти 1,7 тыс. "квадратов". Также ожидаются мероприятия для петербуржцев: фестиваль культуры "Петербургские сезоны", международная велогонка "Золото Ладоги".

В прошлом году было подписано 69 соглашений на 1,2 трлн рублей.

Фото: Telegram / Росконгресс Директ (носит иллюстративный характер)