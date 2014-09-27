Путин планирует приехать на ПМЭФ-2025

Форум пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году. Об этом 22 апреля рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, передает ТАСС.

Александр Панкин напомнил, что форум проводится каждый год с 1997 года, а с 2006 года его поддерживает и участвует в нём президент России. Традиция с присутствием главы страны на ПМЭФ сохранится и в 2025 году.

Форум пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Главной темой ПМЭФ в 2025 году станут "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". На сегодняшний день, число участников форума уже на 20% превысило цифры 2024 года.

Ранее суданский посол в РФ Моххамед Сиррадж заявил о возможности направления делегации Судана на крупные российские экономические форумы (ПМЭФ и Российскую энергетическую неделю.

Также стали известны цены на проживание во время ПМЭФ-2025.

Фото: фотобанк Фонда "Росконгресс" (Кирилл Морозов)