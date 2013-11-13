Делегация министров из Судана может принять участие в ПМЭФ

Страна рассчитывает на участие своих высокопоставленных представителей в крупных российских мероприятиях.

Суданский посол в РФ Моххамед Сиррадж заявил о возможности направления делегации Судана на крупные российские экономические форумы (ПМЭФ и Российскую энергетическую неделю), передает РИА Новости.

Страна рассчитывает на участие своих высокопоставленных представителей в крупных российских мероприятиях, таких как Петербургский международный экономический форум и Российская энергетическая неделя, сказал посол в своем комментарии изданию.

Петербургский международный экономический форум традиционно состоится в июне и продлится с 18 по 21 число.

Ранее мы сообщили о том, что стоимость участия в ПМЭФ-2025 с 18 апреля повысят до 1,3 млн рублей. Сейчас этот пакет доступен за 1,2 млн рублей и включает возможность присутствовать на всех мероприятиях деловой и культурной программы форума, а также пользоваться всеми зонами делового общения. Однако важно отметить, что вход на пленарное заседание предоставляется исключительно по специальным приглашениям, даже при покупке указанного пакета.

Фото: Piter.TV