Стоимость участия в ПМЭФ-2025 с 18 апреля повысят до 1,3 млн рублей

Сейчас пакет "Участник" доступен за 1,2 млн рублей.

Цена пакета "Участник" для посещения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), начиная с 18 апреля, увеличится до 1 млн 320 тыс. рублей, передает РИА Новости.

Сейчас этот пакет доступен за 1,2 млн рублей и включает возможность присутствовать на всех мероприятиях деловой и культурной программы форума, а также пользоваться всеми зонами делового общения.

Однако важно отметить, что вход на пленарное заседание предоставляется исключительно по специальным приглашениям, даже при покупке указанного пакета. Информация также подчеркивает отсутствие скидок на участие в мероприятии.

Ранее мы сообщили о том, что Росконгресс представил деловую программу ПМЭФ-2025. Главной темой форума станет вопрос "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Антон Кобяков, советник президента РФ, подчеркнул, что форум будет служить платформой для выработки новых идей и подходов, формирующих будущее в условиях глобальной трансформации.

Программа форума будет охватывать четыре ключевые направления: "Экономика развития: обеспечение роста", "Технологии: путь к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".

Фото: Piter.TV