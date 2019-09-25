В "Росконгрессе" назвали главную тему ПМЭФ-2025

Традиционно форум собирает ведущих мировых лидеров, бизнесменов и экспертов для обсуждения актуальных проблем современности и поиска решений, способствующих стабильному экономическому росту.

Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), запланированный на 18-21 июня, представляет собой одну из ключевых мировых платформ для формирования международной повестки. Основная тема форума в 2025 году звучит как "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

Эта тема отражает глубокие изменения в международной кооперации. Современная экономическая и политическая динамика стремительно меняет мировой порядок. Возникают новые формы международных отношений, основанные на принципах суверенитета, равноправия и учета национальных интересов. Вместо старой колониальной модели мирового устройства формируется новая структура экономических и политических связей, базирующаяся на идеалах многополярности — свободной и равной взаимосвязанности государств. В этом контексте ценности, такие как суверенитет, уважение национальной идентичности, баланс интересов всех участников глобального процесса и взаимовыгодное сотрудничество, приобретают первостепенное значение. Эти изменения требуют активного обсуждения среди специалистов, и ПМЭФ, будучи крупной деловой площадкой, предлагает площадку для открытых дискуссий.

Традиционно форум собирает ведущих мировых лидеров, бизнесменов и экспертов для обсуждения актуальных проблем современности и поиска решений, способствующих стабильному экономическому росту. В условиях преобразований глобальной системы общие ценности становятся фундаментом для продуктивного международного сотрудничества.

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Фото: Telegram / Росконгресс Директ