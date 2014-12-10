Росконгресс представил деловую программу ПМЭФ-2025

Форум будет служить платформой для выработки новых идей и подходов, формирующих будущее в условиях глобальной трансформации.

Фонд "Росконгресс" представил проект деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), который пройдёт с 18 по 21 июня. Основные темы форума включают экономику, технологии, среду обитания и роль человека в современности.

Главной темой ПМЭФ-2025 станет вопрос "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Антон Кобяков, советник президента РФ, подчеркнул, что форум будет служить платформой для выработки новых идей и подходов, формирующих будущее в условиях глобальной трансформации.

Программа форума будет охватывать четыре ключевые направления: "Экономика развития: обеспечение роста", "Технологии: путь к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".

Помимо основных сессий, на ПМЭФ запланированы деловые форумы ШОС и БРИКС, встреча участников "Деловой двадцатки", а также форум малого и среднего бизнеса. Предусмотрены бизнес-дискуссии с участием представителей разных регионов, включая Китай, Индию, Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток, АСЕАН, СНГ и ЕАЭС. Также пройдут Генеральная ассамблея ОАНА и международный молодёжный экономический форум "День будущего".

Ранее мы сообщили о том, что Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя ПМЭФ-2025.

Фото: Telegram / Росконгресс Директ