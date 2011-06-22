От 8,9 тысячи до 1,1 миллиона рублей: названы цены на проживание во время ПМЭФ-2025

На время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), который пройдет с 18 по 21 июня, участникам предлагаются варианты размещения по специальным тарифам. Как сообщает РИА Новости, стоимость проживания в гостиницах в эти даты может варьироваться от 8,9 тыс. до более чем 1,1 млн рублей за ночь в зависимости от уровня комфорта и категории номера.

Самое доступное предложение — одноместное размещение в студии стандарта за 8,9 тыс. рублей в сутки. За 9,8 тыс. рублей можно остановиться вдвоем в аналогичном номере. В его оснащение входит мини-кухня с плитой, холодильником, посудой, обеденная зона и отдельная ванная комната.

Самый дорогой вариант — люкс площадью от 106 кв. метров с джакузи, гидромассажным душем и полным набором премиальных услуг. Его цена составляет 1,114 млн рублей за ночь при размещении одного гостя и 1,117 млн — для двоих.

Большинство отелей требуют обязательное бронирование на срок от 3 до 4 ночей в период с 17 по 22 июня. Тем не менее, есть предложения с возможностью брони на 1–2 суток.

ПМЭФ традиционно становится одной из крупнейших деловых площадок России и мира, и интерес к мероприятию ежегодно сопровождается высоким спросом на гостиничный сервис.

Стоимость участия в ПМЭФ-2025 с 18 апреля повысили до 1,3 млн рублей.

Фото: unsplash (Vojtech Bruzek)