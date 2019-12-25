На берегу Финского залива появится гостиничный комплекс со СПА

Четырехзвездный отель будет рассчитан на 151 номер.

На Приморском шоссе в Зеленогорске построят объект гостиничного обслуживания. Участок под него одобрили для передачи компании "Биосфера" на совещании губернатора Александра Беглова и городского правительства, сообщил портал "Строительный Петербург".

Для строительства выделили более 12 гектаров земли. В Смольном уточнили, что будущий комплекс будет не просто отелем, а полноценной площадкой для отдыха, в котором разместят 151 номер, а также оздоровительную и СПА‑инфраструктуру. Круглогодичный формат работы позволит принимать гостей в любое время года.

По словам Беглова, новый гостиничный комплекс укрепит позиции Зеленогорска как туристического направления и поможет развивать сразу несколько видов отдыха — семейный, экологический и оздоровительный. Кроме того, запуск объекта поспособствует появлению новых рабочих мест.

Ранее мы сообщали, что на набережной Обводного канала построят гостиничный комплекс.

Фото: пресс-служба Смольного