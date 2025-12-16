В Бокситогорске пожарные спасли четверых человек из горящего дома

Ещё один человек смог эвакуироваться самостоятельно.

Утром 7 июня в городе Бокситогорск Ленинградской области произошёл пожар в двухэтажном кирпичном доме на Социалистической улице. Огонь вспыхнул в трёхкомнатной квартире, охватив кухню и около 12 квадратных метров площади.

В 11:29 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, уже к 11:45 распространение пламени было остановлено, а спустя шесть минут, в 11:51, пожар был полностью ликвидирован.

В результате инцидента из задымленного здания были спасены четверо жителей. Ещё один человек смог эвакуироваться самостоятельно. По информации Комитета по правопорядку и безопасности Ленобласти, никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что проезд из Соснового Бора в Петербург временно закрыли из-за пожара в Большой Ижоре.

Видео: Макс / Правопорядок и безопасность ЛО

