Минэнерго связало сложности с топливом на юге с ростом атак на предприятия ТЭК

Эксперты объяснили, как атаки БПЛА ВСУ сказываются на оперативной ситуации с энергетическим обеспечением в ряде регионов.

Предприятия российского топливно-энергетического сектора (ТЭК) сталкиваются с ростом воздушных атак. В результате это приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде регионов, расположенных в южной части нашей страны. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы министерства по энергетике. Чиновники из профильного ведомства федерального правительства отмечают, что сформирован отраслевой штаб, который работает на постоянной основе. В структуру вошли крупнейшие компании отечественного ТЭК.

Задачей штаба является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны. пресс-служба Минэнерго России

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал общественности о том, что федеральные власти работают над тем, чтобы не допустить дефицита топлива и продовольствия на полуострове Крым на фоне необоснованного ажиотажа. Также оперативный штаб Краснодарского края уведомил граждан о том, что крупные сети АЗС в регионе корректируют свои графики поставок на автозаправочные станции (АЗС) из-за повышенного спроса. А 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов написал, что "начиная с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет".

В МИД заявили о бездоказательности обвинений Молдавии из-за повреждения ЛЭП.

Фото: Piter.tv