В Белоруссии пожаловались на продажу товаров под видом белорусских

Установлено, что отдельные товары российского производства позиционируются как белорусские.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России по факту реализации на территории РФ якобы белорусских товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что речь идет о подделывании продукции, которую выпускают ОАО "Лунинецкий молочный завод", ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", ОАО "Молочный Мир", ОАО "Милкавита" и ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат". По данным ведомства, установлено, что отдельные товары российского производства позиционируются как белорусские и сопровождаются изображением государственного флага Белоруссии.

С учетом решения, принятого на совместном заседании членов коллегий МАРТ и ФАС России, и в целях защиты прав отечественных производителей МАРТ направило в адрес российских коллег информацию о фактах реализации на территории Российской Федерации товаров, которые выдаются за белорусские, но таковыми не являются. Пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии

