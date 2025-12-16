МИД РФ: Москва и Минск готовы использовать ЯО для защиты Союзного государства

Михаил Галузин напомнил о совершенствовании взаимодействия в сфере безопасности между Россией и Белоруссией.

Россия и Белоруссия готовы задействовать все стратегические средства, включая ядерное оружие, необходимое для защиты Союзного государства. Соответствующее заявление журналистам из газеты "Известия" сделал заместитель главы российского министерства по иностранным делам Михаил Галузин. Дипломат пояснил, что модальности взаимодействия между Вооруженными силами и органами безопасности Москвы и Минска постоянно совершенствуются. В статье издания упоминается о том, что представитель внешнеполитического ведомства указал на демонстративное и провокационное наращивание вооруженных сил стран-членов блока НАТО в непосредственной близости от рубежей Союзного государства.

Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Белоруссии, между органами безопасности России и Белоруссии. Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

Москва и Минск совместно и постоянно совершенствуют комплекс взаимодействия в сфере обороны и безопасности в соответствии с договором о взаимных гарантиях безопасности. Соответствующий документ был подписан странами в декабре 2024 года и предусматривает в тексте обязательство поддерживать друг друга в случае посягательств на национальную безопасность.

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Фото: Piter.tv