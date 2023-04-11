В МИД сообщили о работе по запуску генконсульства РФ в Самарканде

Работа по запуску работы генерального консульства России в Самарканде находится на активной стадии. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал заместитель главы российского министерства по иностранным делам Михаил Галузин. Дипломат выступил перед СМИ на полях Российско-узбекской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.
Работа по запуску практической деятельности ведется, она находится в активной стадии. Надеюсь, оно скоро реально приступит к работе.
Михаил Галузин, замглавы МИД РФ
