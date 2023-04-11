В МИД сообщили о работе по запуску генконсульства РФ в Самарканде
Сегодня, 9:48
206
Михаил Галузин рассказал о расширении сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Работа по запуску работы генерального консульства России в Самарканде находится на активной стадии. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал заместитель главы российского министерства по иностранным делам Михаил Галузин. Дипломат выступил перед СМИ на полях Российско-узбекской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана. 

Работа по запуску практической деятельности ведется, она находится в активной стадии. Надеюсь, оно скоро реально приступит к работе.

Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

Фото: Piter.tv

