В МИД сообщили о работе по запуску генконсульства РФ в Самарканде

Михаил Галузин рассказал о расширении сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Работа по запуску работы генерального консульства России в Самарканде находится на активной стадии. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал заместитель главы российского министерства по иностранным делам Михаил Галузин. Дипломат выступил перед СМИ на полях Российско-узбекской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

Работа по запуску практической деятельности ведется, она находится в активной стадии. Надеюсь, оно скоро реально приступит к работе. Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

Фото: Piter.tv