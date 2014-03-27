Юрист рассказала, какой штраф грозит водителю за сбитого голубя

Юрист Юлия Павлова рассказала, какой штраф грозит водителю за сбитого голубя. Об этом она сообщили "РИА Новости".

По словам эксперта, голубь относится к охотничьим ресурсам. Водителю, который сбил голубя, грозит штраф в размере 600 рублей. Павлова отметила, что такое же правило распространяется на наезд на стаю. Каждая птица учитывается как объект причинения вреда, и в случае наезда сумма может возрасти.

Кроме того, юрист добавила, что наезд на голубя считается фактом ДТП, и поэтому водитель не может покинуть место происшествия. В противном случае водителю может грозить лишение прав или арест.

Фото: pxhere.com