Юрист Поляков напомнил о риске лишиться прав после употребления кефира и кваса

Судебная практика в России четко обозначила позицию по вопросу.

Превышение водителем на российской территории допустимой нормы алкоголя после употребления кефира, кваса или спиртосодержащих конфет будет считаться правоохранительными органами опьянением и повлечет за собой предусмотренное по закону наказание. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Поляков. Эксперт указал на то, что в стране уже сложилась судебная практика с четкой позицией по таким вопросам. Речь идет о том, что употребление продуктов питания - кефира, кваса и спиртосодержащих конфет не является оправданием при фиксации опьянения в отношении шофера. Само управление транспортным средством в состоянии опьянения карается для правонарушителя штрафом в 45 тысяч рублей и лишением прав на срок от полутора до двух лет. Также известно, что властями устанавливается порог погрешности, который специально рассчитан таким образом, чтобы отсекать естественный алкогольный фон или влияние продуктов.

Статья 12.8. КоАП РФ предусматривает административную ответственность за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, либо передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Максим Поляков, эксперт

В примечании к статье говорится о том, что допустимая норма алкоголя для водителей в России составляет не более 0,3 грамма этилового спирта на один литр крови. Речь идет о 0,3 промилле. При проверке алкотестером норма для водителя составляет не более 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Максим Поляков напомнил о случае, когда в 2024 году в селе Уват Тюменской области представители ГИБДД задержали мужчину, который съел полкило конфет с ликерной начинкой и сел за руль. Алкотестер показал 0,37 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Позже выяснилось, что у водителя нет удостоверения. В результате этого мужчину полицейские оформили о статье за пьяное вождение без водительского удостоверения, а машину эвакуировали на спецстоянку.

