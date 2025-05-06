Проктолог Смирнова назвала три простых шага для избавления от запоров

В основе совета — клетчатка, кисломолочные продукты и слабительные на короткий срок.

Проктолог Елена Смирнова рассказала россиянам, как избавиться от запоров с помощью трёх несложных шагов. Своими рекомендациями специалистка поделилась в Telegram-канале.

Первым шагом, по мнению доктора, должно стать увеличение потребления клетчатки. Если человеку трудно набрать нужный объём из обычной еды, можно использовать добавки: псиллиум, инулин или отруби.

Второй шаг — включить в рацион кефир или айран. Эти напитки положительно влияют на моторику кишечника. Также полезна квашеная капуста, которая оказывает стимулирующее действие.

Третий шаг — временное применение слабительных средств, но не на постоянной основе. Оптимальным вариантом врач назвала лактулозу. При этом Смирнова предупредила: слабительные препараты не заменяют коррекцию питания.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургских магазинах 40 процентов сметаны не соответствует ГОСТу.

Фото: Pxhere