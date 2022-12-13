В петербургских магазинах 40 процентов сметаны не соответствует ГОСТу

Качественная сметана должна иметь кисломолочный вкус и запах, однородную консистенцию и равномерный белый цвет.

В Петербурге сотрудники организации "Общественный контроль" проверили сметану, которую продают в магазинах города. Исследования показали, что 40 процентов продукции не соответствует ГОСТу. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Проверку прошла сметана шести производителей: ООО "Пискарёвский молзавод", АО "Лактис", ООО "Молодел", АО "Племенной завод "Краснозерное", ЗАО "Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ" и ООО "Выборгское".

Один образец показал, что продукт вовсе нельзя назвать сметаной: в нем не было молочного жира. В организации отметили, что с января по сентябрь 2022 года сотрудники регионального управления Роспотребнадзора изъяли с полок магазинов свыше тонны кисломолочной продукции, которая не отвечала требованиям ГОСТа.

Потребителям напомнили, что настоящая сметана имеет чистый кисломолочный запах и вкус, разномерный белый цвет и однородную консистенцию.

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