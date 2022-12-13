Повара поделились с Piter.TV рецептами блинов на Масленицу

Масленица – многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны. В христианской традиции его начало зависит от даты Пасхи. Масленица – просторечное название Сырной седьмицы, последней недели перед Великим постом. В 2023 году празднование Масленицы начнется в понедельник 20 февраля, а закончится в воскресенье 26 числа Прощеным воскресеньем. Одна из традиций Масленицы – выпечка блинов. В народе считается, что они символизируют солнце. Piter.tv подготовил подборку рецептов вкусных и не совсем обычных блинчиков.
Основатель кондитерской студии "VictoriaBredis" и дважды золотой призёр евразийского форума по хлебопечению Виктория Бредис предлагает рецепты гречневых (закусочных) блинов, ягодных и медовых блинчиков.
Гречневые (закусочные) блины
Для приготовления блинов потребуется:
– 100 гр гречневой муки
– 1 яйцо (комнатной температуры)
– 30 гр сахара
– 280 гр молока
– 15 гр растительного масла
– щепотка соли
– 1/4 чл соды
Приготовление:
Взбить яйцо с сахаром до полного растворения сахара. Взбивать можно как венчиком, так и ручным миксером. К яичной массе добавить соль, гречневую муку и соду, хорошо перемешать. Тонкой струйкой добавить молоко и растительное масло. Выпекать на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон. После выпечки переложить на тарелку, смазать маслом (кокосовым или сливочным).
Из указанного объема ингредиентов получается 6 блинов среднего размера. Есть гречневые блины можно с творожным сыром, лососем или икрой.
Фото: Виктория Бредис
Ягодные блины
Для приготовления потребуется:
– 250 мл молока
– 2 яйца (комнатной температуры)
– 35 гр сахара
– щепотка соли
– 80 гр ягодного пюре (например, чёрная смородина)
– 20 гр растительного масла
– 110 гр муки
Приготовление:
В первую очередь взбить яйца с сахаром до полного растворения сахара. Добавить соль, ягодное пюре комнатной температуры и немного молока. Тщательно перемешать до однородной массы. Постепенно добавить муку, остаток молока и растительное масло. Выпекать на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон. Переложить на тарелку, смазать сливочным маслом (или кокосовым по желанию).
Из указанного объема ингредиентов получается 8-10 блинов среднего размера. Блины подаются со взбитыми сливками и ягодами.
Фото: Виктория Бредис
Медовые блинчики
Для приготовления потребуется:
– 260 мл молока
– щепотка соли
– 2 яйца (комнатной температуры)
– 180 гр муки
– 200 гр воды (кипяток)
– 30 гр растительного масла
– 60 гр мёда
Приготовление:
Молоко, соль, яйца смешать венчиком до однородного состояния. Постепенно добавить муку и хорошо перемешать. В тесто добавить кипяток и мед, снова перемешать, чтобы не образовались комочки. Дать настояться 20 минут. Затем добавить растительное масло и выпекать на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон.
Из указанного объема получается около 10 блинов среднего размера. Блинчики подаются со сметаной, печёным яблоком, корицей и ванильным сахаром.
Фото: Виктория Бредис
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Яичные блины с творожным сыром и муксуном слабой соли
Для приготовления потребуется:
– Яйцо 5 шт
– Соевый соус 15 гр
– Вода 30 гр
– Масло растительное 20 гр
– Сыр творожный 50 гр
– Муксун филе с/с 50 гр
– Укроп 5 гр
– Лимон сок 5 гр
Приготовление:
В миске смешать яйцо, соевый соус, масло и воду до однородной консистенции и из этого выпекать тонкие блины. Творожный сыр смешать с зеленью и лимонным соком, добавить нарезанный средним кубиком муксун. В блины завернуть начинку, нарезать на 2 части. Затем украсить веточной укропа.
Блинный торт с олениной и топленой сметаной
Для приготовления потребуется:
– Молоко 1 литр
– Мука 320 гр (2 стакана)
– Яйца 2 шт
– Растительное масло 4 столовых ложки
– Сахар 2-3 столовых ложки (по вкусу)
– Соль 0,5 чайной ложки
– Сода 0,5 чайной ложки
– Икра хариуса 60 гр
– Сметана 60 гр
– Петрушка или укроп для украшения.
Для этого рецепта необходимо приготовить тонкие блины. Секрет их приготовления ниже:
В глубокой миске взбить венчиком яйца, добавить соль и сахар. Как следует перемешать. Затем влить растительное масло и снова перемешать. Разогреть молоко до 60 градусов, влить в смесь 1/3, перемешать и высыпать муку, пропустив через сито. Перемешать миксером. Далее в два этапа влить оставшееся молоко, каждый раз перемешивая. В последнюю очередь добавить соду и быстро все перемешать. Оставить на 30 минут, чтобы тесто немного набухло. Разогретую сковороду смазать маслом, налить тонкий слой и выпечь блины. Каждый блин смазать сливочным маслом.
Для начинки понадобится:
– Оленина фарш 400гр
– Лук репчатый 120 гр
– Сыр плавленный 80 гр
– Соль 5 гр
– Перец 3 гр
– Масло сливочное топление 30 гр
Приготовление начинки:
На разогретую сковороду добавить топление масло, фарш и репчатый лук, нарезанный мелким кубиком, соль и перец. Обжарить, снять с огня, добавить плавленный сыр с белыми грибами. Слоями выложить блины, чередуя с олениной и сыром. Чем больше слоев получится, тем вкуснее. Дать настояться. При подаче можно сдобрить сметаной и украсить зеленью.
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Главное фото: pxhere.com
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