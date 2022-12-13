Повара поделились с Piter.TV рецептами блинов на Масленицу

Piter.tv подготовил подборку рецептов вкусных и не совсем обычных блинчиков.

Масленица – многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны. В христианской традиции его начало зависит от даты Пасхи. Масленица – просторечное название Сырной седьмицы, последней недели перед Великим постом. В 2023 году празднование Масленицы начнется в понедельник 20 февраля, а закончится в воскресенье 26 числа Прощеным воскресеньем. Одна из традиций Масленицы – выпечка блинов. В народе считается, что они символизируют солнце. Piter.tv подготовил подборку рецептов вкусных и не совсем обычных блинчиков.

Основатель кондитерской студии "VictoriaBredis" и дважды золотой призёр евразийского форума по хлебопечению Виктория Бредис предлагает рецепты гречневых (закусочных) блинов, ягодных и медовых блинчиков.

Гречневые (закусочные) блины

Для приготовления блинов потребуется:

– 100 гр гречневой муки

– 1 яйцо (комнатной температуры)

– 30 гр сахара

– 280 гр молока

– 15 гр растительного масла

– щепотка соли

– 1/4 чл соды

Приготовление:

Взбить яйцо с сахаром до полного растворения сахара. Взбивать можно как венчиком, так и ручным миксером. К яичной массе добавить соль, гречневую муку и соду, хорошо перемешать. Тонкой струйкой добавить молоко и растительное масло. Выпекать на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон. После выпечки переложить на тарелку, смазать маслом (кокосовым или сливочным).

Из указанного объема ингредиентов получается 6 блинов среднего размера. Есть гречневые блины можно с творожным сыром, лососем или икрой.

Фото: Виктория Бредис

Ягодные блины

Для приготовления потребуется:

– 250 мл молока

– 2 яйца (комнатной температуры)

– 35 гр сахара

– щепотка соли

– 80 гр ягодного пюре (например, чёрная смородина)

– 20 гр растительного масла

– 110 гр муки

Приготовление:

В первую очередь взбить яйца с сахаром до полного растворения сахара. Добавить соль, ягодное пюре комнатной температуры и немного молока. Тщательно перемешать до однородной массы. Постепенно добавить муку, остаток молока и растительное масло. Выпекать на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон. Переложить на тарелку, смазать сливочным маслом (или кокосовым по желанию).

Из указанного объема ингредиентов получается 8-10 блинов среднего размера. Блины подаются со взбитыми сливками и ягодами.

Фото: Виктория Бредис

Медовые блинчики

Для приготовления потребуется:

– 260 мл молока

– щепотка соли

– 2 яйца (комнатной температуры)

– 180 гр муки

– 200 гр воды (кипяток)

– 30 гр растительного масла

– 60 гр мёда

Приготовление:

Молоко, соль, яйца смешать венчиком до однородного состояния. Постепенно добавить муку и хорошо перемешать. В тесто добавить кипяток и мед, снова перемешать, чтобы не образовались комочки. Дать настояться 20 минут. Затем добавить растительное масло и выпекать на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон.

Из указанного объема получается около 10 блинов среднего размера. Блинчики подаются со сметаной, печёным яблоком, корицей и ванильным сахаром.

Фото: Виктория Бредис

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Яичные блины с творожным сыром и муксуном слабой соли

Для приготовления потребуется:

– Яйцо 5 шт

– Соевый соус 15 гр

– Вода 30 гр

– Масло растительное 20 гр

– Сыр творожный 50 гр

– Муксун филе с/с 50 гр

– Укроп 5 гр

– Лимон сок 5 гр

Приготовление:

В миске смешать яйцо, соевый соус, масло и воду до однородной консистенции и из этого выпекать тонкие блины. Творожный сыр смешать с зеленью и лимонным соком, добавить нарезанный средним кубиком муксун. В блины завернуть начинку, нарезать на 2 части. Затем украсить веточной укропа.

Блинный торт с олениной и топленой сметаной

Для приготовления потребуется:

– Молоко 1 литр

– Мука 320 гр (2 стакана)

– Яйца 2 шт

– Растительное масло 4 столовых ложки

– Сахар 2-3 столовых ложки (по вкусу)

– Соль 0,5 чайной ложки

– Сода 0,5 чайной ложки

– Икра хариуса 60 гр

– Сметана 60 гр

– Петрушка или укроп для украшения.

Для этого рецепта необходимо приготовить тонкие блины. Секрет их приготовления ниже:

В глубокой миске взбить венчиком яйца, добавить соль и сахар. Как следует перемешать. Затем влить растительное масло и снова перемешать. Разогреть молоко до 60 градусов, влить в смесь 1/3, перемешать и высыпать муку, пропустив через сито. Перемешать миксером. Далее в два этапа влить оставшееся молоко, каждый раз перемешивая. В последнюю очередь добавить соду и быстро все перемешать. Оставить на 30 минут, чтобы тесто немного набухло. Разогретую сковороду смазать маслом, налить тонкий слой и выпечь блины. Каждый блин смазать сливочным маслом.

Для начинки понадобится:

– Оленина фарш 400гр

– Лук репчатый 120 гр

– Сыр плавленный 80 гр

– Соль 5 гр

– Перец 3 гр

– Масло сливочное топление 30 гр

Приготовление начинки:

На разогретую сковороду добавить топление масло, фарш и репчатый лук, нарезанный мелким кубиком, соль и перец. Обжарить, снять с огня, добавить плавленный сыр с белыми грибами. Слоями выложить блины, чередуя с олениной и сыром. Чем больше слоев получится, тем вкуснее. Дать настояться. При подаче можно сдобрить сметаной и украсить зеленью.

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Главное фото: pxhere.com