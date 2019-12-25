В Петербурге проводили Масленицу хороводами, блинами и сожжением трёх чучел

На Елагином острове гуляния собрали тысячи горожан и туристов, а в Петропавловской крепости гостей угощали гигантским блинным тортом.

Масленичная неделя в Петербурге завершилась 22 февраля масштабными народными гуляниями. Главной площадкой праздника традиционно стал ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове, где в этом году установили сразу три чучела — одного оказалось мало для всех желающих. А в Петропавловской крепости обряд сожжения заменили световым шоу и угощали гостей 700-килограммовым блинным тортом.

Как передаёт КП-Петербург, посетителей на Елагином острове было невероятно много. Некоторые пришли наряженными — в косынках, с баранками и румяными щеками. Особую атмосферу создавали ростовые куклы и ряженые артисты, которые угощали гостей. Среди участников гуляний оказалось немало туристов, в том числе из Китая. Иностранцы с энтузиазмом включились в русские забавы: водили хороводы, танцевали и даже участвовали в перетягивании каната. Гостей также ждали битва мешками, представления на конях и другие традиционные развлечения.

Кульминацией праздника стало сожжение чучела в 18:00 на Масляном лугу. Вокруг гигантской богини зимы собралась огромная толпа. Под традиционную кричалку "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" чучело вспыхнуло за считанные секунды. Вместе с ним сгорели записки с огорчениями, которые оставили посетители, — символический жест прощания со всем плохим.

Не менее масштабно провожали зиму и в Петропавловской крепости. Однако здесь вместо традиционного сжигания чучела устроили иллюминационный спектакль и световое пиротехническое шоу. Главной гастрономической изюминкой стал гигантский блинный торт весом 700 килограммов. Из-за наплыва желающих попробовать угощение на входе в крепость выстроилась огромная очередь.

Ранее Piter.TV сообщал, что возле Петропавловской крепости выстроились огромные очереди из-за Масленицы.

Фото: ВКонтакте / Елагин остров | ЦПКиО им. С.М. Кирова