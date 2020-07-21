Возле Петропавловской крепости выстроились огромные очереди из-за Масленицы

Сотни петербуржцев и гостей города пришли на праздник, но рамки металлодетекторов замедлили проход.

В воскресенье, 22 февраля, Петропавловская крепость превратилась в эпицентр масленичных гуляний. Однако попасть на праздник оказалось непросто — на входе и выходе из музея-заповедника выстроились огромные очереди. Посетители шутят: "Несколько раз подумайте, надо ли туда идти".

Как передаёт 78.ru, сотни горожан и туристов пришли проводить зиму и встретить Масленицу. Чтобы развести потоки людей, некоторых посетителей отправляют в обход Иоанновского моста. В администрации Петропавловской крепости пояснили, что главная причина заторов — рамки металлодетекторов, которые замедляют проход людей.

Из-за этого процесс выхода и входа замедлен, но обращайтесь с этим вопросом к комитету по культуре и туризму — видимо, не рассчитали количество посетителей, так как вход свободный. Администрации Петропавловской крепости

Несмотря на очереди, праздник идёт полным ходом: программа продлится до 19:00. Гостей ждут сценическая программа, интерактивные зоны, мастер-классы, перформансы, фотозоны и инсталляции. Кульминацией угощения стал гигантский розовый блинный пирог, который могли попробовать все желающие.

Фото: Piter.TV