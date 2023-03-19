Гигантские очереди выстроились у входа в Эрмитаж в день бесплатного посещения

Петербуржцы и гости города выстроились в многочасовые очереди, чтобы попасть в музей.

У Главного штаба и Зимнего дворца с утра 22 февраля выстроились огромные очереди. Причиной ажиотажа стал бесплатный день посещения Эрмитажа, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Обычно музей закрыт по понедельникам, поэтому праздничный вход перенесли на воскресенье.

Желающих попасть в музей так много, что очереди растянулись на десятки метров. Люди занимают места задолго до открытия, надеясь провести праздничный день в окружении искусства.

Напомним, Государственный Эрмитаж подготовил обширную программу ко Дню защитника Отечества: 21 февраля в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца с большим успехом прошёл концерт "Музыка русского парада". Духовой оркестр Санкт-Петербургского музыкального училища имени Мусоргского под управлением Яниса Барташевича исполнил военные марши и вальсы разных исторических периодов. А сегодня, 22 февраля, у петербуржцев и гостей города есть уникальная возможность бесплатно посетить не только Главный музейный комплекс, но и Главный штаб, Реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня", Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I.

Фото: Piter.TV