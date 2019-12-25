Блины, хоккей и "Пеликан": В Герценовском университете отметили двойной праздник эстафетами и масленичными забавами

В предпоследнюю неделю зимы на стадионе университета имени Герцена развернулся праздник со спортивным характером и русской душой. Десятки студентов и педагогов спешили поучаствовать в эстафетах и насладиться румяными блинами, которые приготовили педагоги университета. На мероприятии побывал корреспондент молодёжной редакции Piter.TV.
Зазвучала музыка, и начался танец в русско-народном стиле. На лицах студентов появились улыбки, и многие пустились в пляс. Программа состояла из семи эстафет: бросание валенок на дальность, игры на командообразование, зимний боулинг, "веселые лыжи", попади в цель и другие. Скучать не приходилось –– каждый мог найти занятие по душе.
Я участвовала в зимнем боулинге. Очень понравилось. Считаю, что главное ––не только проявить себя в спорте, но и насладиться атмосферой народного гуляния. Это очень нас всех объединяет.
Ульяна Молчанова, студентка третьего курса
В спортивных мероприятиях также приняли участие журналисты, депутаты городского и областного парламента, актеры, преподаватели и специалисты в области физической культуры.
Мы сделали рассылку, и коллеги с удовольствием согласились приехать, потому что часть приглашенных гостей –– наши выпускники. Такие мероприятия стали традиционными. Это позволяет сохранить национальные традиции.
Александр Фокин, директор института физической культуры и спорта РГПУ имени А. И. Герцена
Завершился праздник общей фотографией с символом Герценовского университета – Пеликаном – и награждением победителей.
Как бы ни хотелось выиграть, в таких мероприятиях всегда побеждает дружба. Ведь их главная цель заключается в объединении людей, веселье и почитание традиций.
Ранее стало известно, что петербуржцы больше всего любят блины с мясом, творогом и сгущенкой.
