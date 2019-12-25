Блины, хоккей и "Пеликан": В Герценовском университете отметили двойной праздник эстафетами и масленичными забавами

19 февраля на стадионе РГПУ им. А. И. Герцена прошло физкультурно-спортивное мероприятие. Педагоги, студенты и почетные гости провожали зиму и готовились ко Дню защитника Отечества. Все желающие могли испытать свои силы на спортивных станциях с элементами русских забав. Кульминацией праздника стал хоккей в валенках.

В предпоследнюю неделю зимы на стадионе университета имени Герцена развернулся праздник со спортивным характером и русской душой. Десятки студентов и педагогов спешили поучаствовать в эстафетах и насладиться румяными блинами, которые приготовили педагоги университета. На мероприятии побывал корреспондент молодёжной редакции Piter.TV.

Зазвучала музыка, и начался танец в русско-народном стиле. На лицах студентов появились улыбки, и многие пустились в пляс. Программа состояла из семи эстафет: бросание валенок на дальность, игры на командообразование, зимний боулинг, "веселые лыжи", попади в цель и другие. Скучать не приходилось –– каждый мог найти занятие по душе.

Я участвовала в зимнем боулинге. Очень понравилось. Считаю, что главное ––не только проявить себя в спорте, но и насладиться атмосферой народного гуляния. Это очень нас всех объединяет. Ульяна Молчанова, студентка третьего курса

В спортивных мероприятиях также приняли участие журналисты, депутаты городского и областного парламента, актеры, преподаватели и специалисты в области физической культуры.

Мы сделали рассылку, и коллеги с удовольствием согласились приехать, потому что часть приглашенных гостей –– наши выпускники. Такие мероприятия стали традиционными. Это позволяет сохранить национальные традиции. Александр Фокин, директор института физической культуры и спорта РГПУ имени А. И. Герцена

Завершился праздник общей фотографией с символом Герценовского университета – Пеликаном – и награждением победителей.

Как бы ни хотелось выиграть, в таких мероприятиях всегда побеждает дружба. Ведь их главная цель заключается в объединении людей, веселье и почитание традиций.

Материал подготовила Жанна Сергеева (молодёжная редакция Piter.TV)

Фото: Piter.TV