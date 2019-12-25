Петербуржцы больше всего любят блины с мясом, творогом и сгущенкой

Масленичная неделя в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля.

В России 16 февраля началась Масленица. В преддверии праздника сервис по поиску работы SuperJob выяснил у петербуржцев, какие у них любимые начинки для блинов.

В ходе опроса выяснилось, что 79% соблюдают традиции и пекут блины на Масленицу. В топ-3 любимых начинок к блинам у петербуржцев вошли мясо (28% опрошенных), сгущенка (25%) и творог (22%). Ещё 17% горожан любят блины с вареньем, по 14% — со сметаной или икрой.

Мужчины чаще всего признавались в пристрастии к мясу. А у петербурженок же самая любимая начинка — творог.

Мы также подготовили подборку из четырех необычных рецептов блинов, а также одного оригинального рецепта специально для Piter.TV. Каждый из них можно без труда повторить дома. Также врач объяснила, как есть блины без вреда для здоровья.

Фото: pxhere