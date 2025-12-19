5 рецептов блинов к Масленице: подборка Piter.TV

Масленица – это время, когда каждая кухня превращается в маленькую мастерскую уюта и вкуса. Дом наполняется ароматами свежих блинов, а за столом собираются родные и друзья. Тонкие, румяные, ажурные – блины на Руси издревле считались символом солнца и скорого прихода весны. Хотя у каждой хозяйки есть проверенный рецепт, в масленичную неделю всегда хочется попробовать что‑то новое. Мы подготовили подборку из четырех необычных рецептов блинов, а также одного оригинального рецепта специально для Piter.TV. Каждый из них можно без труда повторить дома.
Блинчики "Сюзетт" от Романа Чемеренко
Роман Чемеренко – известный российский шеф‑повар, бренд‑шеф ресторанных проектов Bellini и Hello Wine. К Масленице он предложил Piter.TV свою версию классических французских блинчиков с апельсиновым соусом.
Ингредиенты для теста:
Молоко – 500 мл Яйца – 3 шт. Пшеничная мука – 300 г Сахар – 2–3 ст. л. Сливочное масло – 50 г Растительное масло – 60 мл Соль – по вкусу
Приготовление:
Яйца взбейте с сахаром и солью, добавьте тёплое молоко. Всыпьте муку, хорошо перемешайте, затем введите растительное масло. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде до румяного цвета.
Апельсиновый соус: Смешайте апельсиновый сок, сахарный сироп и немного сливочного масла, прогрейте до лёгкого загустения. Готовые блины прогрейте в соусе и подавайте с шариком ванильного мороженого.
Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")
Блины с копчёной курицей и сыром от Андрея Ревунова
Андрей Ревунов – московский шеф‑повар, известный своими сытными и понятными блюдами. В одном из масленичных меню он предложил блины с копчёной курицей и сыром.
Ингредиенты для теста:
Мука – 170 г
Светлое пиво – 185 мл
Молоко – 80 мл
Вода – 70 мл
Яйца – 2 шт.
Сахар – 1–2 ст. л.
Растительное масло – 4 ст. Л.
Для начинки:
Копчёная курица – 300 г
Сыр сулугуни – 70 г
Твёрдый сыр – 70 г
Чёрный перец – по вкусу
Приготовление:
Смешайте ингредиенты для теста и дайте ему настояться 20–30 минут. Испеките тонкие блины. На каждый блин выложите курицу и сыр, сверните конвертом и слегка прогрейте на сковороде.
Фото: freepik (KamranAydinov)
Блины на кефире с яблочно‑коричной начинкой
Ингредиенты:
Кефир – 400 мл
Яйца – 2 шт.
Мука – 220–240 г
Сахар – 2 ст. л.
Соль – щепотка
Сода – ½ ч. л.
Растительное масло – 2 ст. Л.
Для начинки:
Яблоки – 3 шт.
Сахар – 2–3 ст. л.
Корица – ½ ч. л.
Сливочное масло – 20 г
Приготовление:
Смешайте кефир, яйца, сахар и соль, добавьте муку и соду. Дайте тесту немного постоять. Яблоки нарежьте кубиками и потушите с сахаром и корицей до мягкости. Блины подавайте с тёплой начинкой.
Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")
Блины на пиве – тонкие и ажурные
Ингредиенты:
Мука – 200 г
Светлое пиво – 300 мл
Яйца – 2 шт.
Сахар – 1 ст. л.
Соль – щепотка
Растительное масло – 2 ст. Л.
Приготовление:
Яйца взбейте с сахаром и солью, влейте пиво, затем добавьте муку. Вмешайте масло и оставьте тесто на 10 минут. Жарьте блины тонким слоем на хорошо разогретой сковороде.
Фото: freepik (azerbaijan_stockers)
Картофельные блины с сыром
Ингредиенты:
Картофель – 500 г
Яйцо – 1–2 шт.
Мука – 2–3 ст. л.
Твёрдый сыр – 100 г
Соль и перец – по вкусу
Масло для жарки
Приготовление:
Картофель натрите на тёрке и слегка отожмите. Смешайте с яйцом, мукой и специями. Жарьте блины до румяной корочки, за минуту до готовности посыпьте тёртым сыром.
Фото: freepik (mdjaff)
Как подавать блины на Масленицу
Подавайте блины горячими – со сметаной, мёдом, вареньем, ягодными соусами или сытными начинками. Отличная идея – сделать на столе несколько вариантов начинок, чтобы каждый гость мог собрать блин по своему вкусу.
Если вы хотите узнать больше рецептов на Масленицу, рекомендуем изучить подробки Piter.TV за 2025, 2024 и 2023 годы.
Главное фото: Freepik (mdjaff)
