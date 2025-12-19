5 рецептов блинов к Масленице: подборка Piter.TV

Хотя у каждой хозяйки есть проверенный рецепт, в масленичную неделю всегда хочется попробовать что‑то новое.

Масленица – это время, когда каждая кухня превращается в маленькую мастерскую уюта и вкуса. Дом наполняется ароматами свежих блинов, а за столом собираются родные и друзья. Тонкие, румяные, ажурные – блины на Руси издревле считались символом солнца и скорого прихода весны. Хотя у каждой хозяйки есть проверенный рецепт, в масленичную неделю всегда хочется попробовать что‑то новое. Мы подготовили подборку из четырех необычных рецептов блинов, а также одного оригинального рецепта специально для Piter.TV. Каждый из них можно без труда повторить дома.

Блинчики "Сюзетт" от Романа Чемеренко

Роман Чемеренко – известный российский шеф‑повар, бренд‑шеф ресторанных проектов Bellini и Hello Wine. К Масленице он предложил Piter.TV свою версию классических французских блинчиков с апельсиновым соусом.

Ингредиенты для теста:

Молоко – 500 мл Яйца – 3 шт. Пшеничная мука – 300 г Сахар – 2–3 ст. л. Сливочное масло – 50 г Растительное масло – 60 мл Соль – по вкусу

Приготовление:

Яйца взбейте с сахаром и солью, добавьте тёплое молоко. Всыпьте муку, хорошо перемешайте, затем введите растительное масло. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде до румяного цвета.

Апельсиновый соус: Смешайте апельсиновый сок, сахарный сироп и немного сливочного масла, прогрейте до лёгкого загустения. Готовые блины прогрейте в соусе и подавайте с шариком ванильного мороженого.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")

Блины с копчёной курицей и сыром от Андрея Ревунова



Андрей Ревунов – московский шеф‑повар, известный своими сытными и понятными блюдами. В одном из масленичных меню он предложил блины с копчёной курицей и сыром.

Ингредиенты для теста:

Мука – 170 г

Светлое пиво – 185 мл

Молоко – 80 мл

Вода – 70 мл

Яйца – 2 шт.

Сахар – 1–2 ст. л.

Растительное масло – 4 ст. Л.

Для начинки:

Копчёная курица – 300 г

Сыр сулугуни – 70 г

Твёрдый сыр – 70 г

Чёрный перец – по вкусу

Приготовление:

Смешайте ингредиенты для теста и дайте ему настояться 20–30 минут. Испеките тонкие блины. На каждый блин выложите курицу и сыр, сверните конвертом и слегка прогрейте на сковороде.

Фото: freepik (KamranAydinov)

Блины на кефире с яблочно‑коричной начинкой

Ингредиенты:

Кефир – 400 мл

Яйца – 2 шт.

Мука – 220–240 г

Сахар – 2 ст. л.

Соль – щепотка

Сода – ½ ч. л.

Растительное масло – 2 ст. Л.

Для начинки:

Яблоки – 3 шт.

Сахар – 2–3 ст. л.

Корица – ½ ч. л.

Сливочное масло – 20 г

Приготовление:

Смешайте кефир, яйца, сахар и соль, добавьте муку и соду. Дайте тесту немного постоять. Яблоки нарежьте кубиками и потушите с сахаром и корицей до мягкости. Блины подавайте с тёплой начинкой.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")

Блины на пиве – тонкие и ажурные

Ингредиенты:

Мука – 200 г

Светлое пиво – 300 мл

Яйца – 2 шт.

Сахар – 1 ст. л.

Соль – щепотка

Растительное масло – 2 ст. Л.

Приготовление:

Яйца взбейте с сахаром и солью, влейте пиво, затем добавьте муку. Вмешайте масло и оставьте тесто на 10 минут. Жарьте блины тонким слоем на хорошо разогретой сковороде.

Фото: freepik (azerbaijan_stockers)

Картофельные блины с сыром

Ингредиенты:

Картофель – 500 г

Яйцо – 1–2 шт.

Мука – 2–3 ст. л.

Твёрдый сыр – 100 г

Соль и перец – по вкусу

Масло для жарки

Приготовление:

Картофель натрите на тёрке и слегка отожмите. Смешайте с яйцом, мукой и специями. Жарьте блины до румяной корочки, за минуту до готовности посыпьте тёртым сыром.

Фото: freepik (mdjaff)

Как подавать блины на Масленицу

Подавайте блины горячими – со сметаной, мёдом, вареньем, ягодными соусами или сытными начинками. Отличная идея – сделать на столе несколько вариантов начинок, чтобы каждый гость мог собрать блин по своему вкусу.

Главное фото: Freepik (mdjaff)