5 рецептов блинов к Масленице: подборка Piter.TV
Сегодня, 12:17
Хотя у каждой хозяйки есть проверенный рецепт, в масленичную неделю всегда хочется попробовать что‑то новое. 

Масленица – это время, когда каждая кухня превращается в маленькую мастерскую уюта и вкуса. Дом наполняется ароматами свежих блинов, а за столом собираются родные и друзья. Тонкие, румяные, ажурные – блины на Руси издревле считались символом солнца и скорого прихода весны. Хотя у каждой хозяйки есть проверенный рецепт, в масленичную неделю всегда хочется попробовать что‑то новое. Мы подготовили подборку из четырех необычных рецептов блинов, а также одного оригинального рецепта специально для Piter.TV. Каждый из них можно без труда повторить дома.  

Блинчики "Сюзетт" от Романа Чемеренко 

Роман Чемеренко – известный российский шеф‑повар, бренд‑шеф ресторанных проектов Bellini и Hello Wine. К Масленице он предложил Piter.TV свою версию классических французских блинчиков с апельсиновым соусом. 

Ингредиенты для теста: 

Молоко – 500 мл  Яйца – 3 шт.  Пшеничная мука – 300 г  Сахар – 2–3 ст. л.  Сливочное масло – 50 г  Растительное масло – 60 мл  Соль – по вкусу 

Приготовление: 

Яйца взбейте с сахаром и солью, добавьте тёплое молоко. Всыпьте муку, хорошо перемешайте, затем введите растительное масло. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде до румяного цвета. 

Апельсиновый соус:  Смешайте апельсиновый сок, сахарный сироп и немного сливочного масла, прогрейте до лёгкого загустения. Готовые блины прогрейте в соусе и подавайте с шариком ванильного мороженого. 

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")

Блины с копчёной курицей и сыром от Андрея Ревунова 
 
Андрей Ревунов – московский шеф‑повар, известный своими сытными и понятными блюдами. В одном из масленичных меню он предложил блины с копчёной курицей и сыром.   

Ингредиенты для теста: 

Мука – 170 г 
Светлое пиво – 185 мл 
Молоко – 80 мл 
Вода – 70 мл 
Яйца – 2 шт. 
Сахар – 1–2 ст. л. 
Растительное масло – 4 ст. Л. 

Для начинки: 

 Копчёная курица – 300 г 
Сыр сулугуни – 70 г 
Твёрдый сыр – 70 г 
Чёрный перец – по вкусу   

Приготовление:   

Смешайте ингредиенты для теста и дайте ему настояться 20–30 минут. Испеките тонкие блины. На каждый блин выложите курицу и сыр, сверните конвертом и слегка прогрейте на сковороде. 

Фото: freepik (KamranAydinov)  

Блины на кефире с яблочно‑коричной начинкой 

Ингредиенты: 

 Кефир – 400 мл 
Яйца – 2 шт. 
Мука – 220–240 г 
Сахар – 2 ст. л. 
Соль – щепотка 
Сода – ½ ч. л. 
Растительное масло – 2 ст. Л.   

Для начинки:   

Яблоки – 3 шт. 
Сахар – 2–3 ст. л. 
Корица – ½ ч. л. 
Сливочное масло – 20 г 

Приготовление:   

Смешайте кефир, яйца, сахар и соль, добавьте муку и соду. Дайте тесту немного постоять. Яблоки нарежьте кубиками и потушите с сахаром и корицей до мягкости. Блины подавайте с тёплой начинкой. 

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")  

Блины на пиве – тонкие и ажурные   

Ингредиенты:   

Мука – 200 г 
Светлое пиво – 300 мл 
Яйца – 2 шт. 
Сахар – 1 ст. л. 
Соль – щепотка 
Растительное масло – 2 ст. Л.   

Приготовление:   

Яйца взбейте с сахаром и солью, влейте пиво, затем добавьте муку. Вмешайте масло и оставьте тесто на 10 минут. Жарьте блины тонким слоем на хорошо разогретой сковороде. 

Фото: freepik (azerbaijan_stockers)  

Картофельные блины с сыром   

Ингредиенты:   

Картофель – 500 г 
Яйцо – 1–2 шт. 
Мука – 2–3 ст. л. 
Твёрдый сыр – 100 г 
Соль и перец – по вкусу 
Масло для жарки   

Приготовление:   

Картофель натрите на тёрке и слегка отожмите. Смешайте с яйцом, мукой и специями. Жарьте блины до румяной корочки, за минуту до готовности посыпьте тёртым сыром. 

Фото: freepik (mdjaff)  

Как подавать блины на Масленицу 

Подавайте блины горячими – со сметаной, мёдом, вареньем, ягодными соусами или сытными начинками. Отличная идея – сделать на столе несколько вариантов начинок, чтобы каждый гость мог собрать блин по своему вкусу. 

Если вы хотите узнать больше рецептов на Масленицу, рекомендуем изучить подробки Piter.TV за 2025, 2024 и 2023 годы. 

Главное фото: Freepik (mdjaff)  

