Масленица-2025: 10 оригинальных рецептов блинов, которые стоит попробовать

Масленицу отмечают в воскресенье перед Великим постом, но праздничной считается вся неделя перед ним. Масленичная неделя в 2025 году начнется в понедельник, 24 февраля, и продлится по воскресенье, 2 марта. Одна из традиций Масленицы – выпечка блинов. В народе считается, что они символизируют солнце. Piter.tv подготовил подборку рецептов блинчиков с необычными начинками от бренд-шефов Сергея Кузнецова и Давиде Димитри. Также в нашей подборке вы найдёте пару рецептов, предложенных искусственным интеллектом.
Рецепты блинов от бренд-шефа медиаплатформы о еде Food.ru Сергея Кузнецова
Фото: предоставлено героем публикации Сергеем Кузнецовым
Рецепт идеальных блинчиков
Ингредиенты:
○ молоко 3,2%-ной жирности – 500 мл;
○ яйца – 2 шт.;
○ мука пшеничная – 200 г;
○ сливочное масло – 30 г;
○ растительное масло – 30 мл;
○ соль, сахар – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром и солью до пышной пены, затем влейте молоко комнатной температуры.
2. Постепенно вмешивайте муку венчиком, не допуская образования комочков.
3. Влейте растительное и растопленное сливочное масло. Посолите и добавьте сахар.
4. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и влейте половник теста. Смазывать сковороду маслом не нужно, так как оно уже есть в самом тесте. Когда нижняя сторона зарумянится, переверните блинчик с помощью лопатки и также обжарьте до золотистого цвета.
Рецепты начинок
Камамбер и луковый конфитюр
Начинка для гурманов имеет идеальное вкусовое сочетание нежного плавленого камамбера и сладковато-пряного лукового конфитюра.
Ингредиенты (на 2 порции)
Основные:
○ готовые блины – 2 шт.;
○ камамбер – 100 г;
○ грецкие орехи – 20 г;
○ мед – 1 ч. л.
Для лукового конфитюра:
○ красный лук – 2 шт.;
○ сливочное масло – 20 г;
○ бальзамический уксус – 1 ст. л.;
○ вишневый сок – 200 г;
○ сахар (лучше коричневый) – 1 ст. л.;
○ соль – щепотка.
Способ приготовления
1. Нарежьте лук тонкими полукольцами.
2. Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте лук на слабом огне 10–15 минут, пока он не станет мягким.
3. Добавьте в сковороду сахар, уксус, соль и вишневый сок. Продолжайте томить лук еще 20–25 минут. Влага должна выпариться на 80% и образовать сиропообразную массу.
4. Слегка обжарьте орехи в чистой сухой сковороде. Когда они остынут, мелко порубите.
5. Выложите нарезанный камамбер на половину блина, добавьте немного конфитюра, посыпьте орехами, сбрызните медом и сложите пополам, затем – в треугольник.
6. Запеките блин с начинкой в духовке при 180 °C около 5 минут, пока сыр не начнет плавиться.
Тыквенный чатни с кокосовым кремом
Чатни – это индийский соус, который готовят из овощей или фруктов. В нашем рецепте мы предлагаем в качестве основных ингредиентов использовать тыкву и яблоки. Вместе с кокосовым кремом получится необычное сочетание с тропическими нотками.
Ингредиенты (на 2 порции)
Основные:
○ готовые блины – 2 шт.;
○ кокосовое молоко (жирное) – 100 мл;
○ сахарная пудра – 1 ст. л.
Для тыквенного чатни:
○ тыква – 200 г;
○ яблоко – 1 шт.;
○ имбирь (тертый) – 1 ч. л.;
○ чеснок – 1 зубчик (по желанию);
○ лимон – ½ шт.;
○ мед – 1 ст. л.;
○ корица – ½ ч. л.;
○ кардамон – ¼ ч. л.;
○ соль – щепотка.
Способ приготовления
1. Нарежьте тыкву и яблоко кубиками.
2. Разогрейте сотейник и потушите кусочки тыквы и яблока с имбирем, чесноком и специями около 15 минут.
3. Натрите цедру лимона и выдавите сок.
4. Добавьте в сотейник мед, сок и цедру лимона. Перемешайте и дайте остыть.
5. Взбейте кокосовое молоко с сахарной пудрой до легкой густоты.
6. Намажьте блин кокосовым кремом, сверху положите тыквенный чатни. Сверните блинчик и сразу угощайтесь.
Морепродукты с лимоном и соусом тартар
Сытная начинка для любителей морепродуктов, вкус которых идеально подчеркивает лимон и соус тартар.
Ингредиенты:
○ готовые блины – 4–6 шт.;
○ креветки (или другие морепродукты, например гребешки) – 200 г;
○ лимон – 1 шт.;
○ майонез – 2 ст. л.;
○ дижонская горчица – 1 ч. л.;
○ каперсы (по желанию) – 15 г;
○ измельченный свежий укроп – 10 г;
○ соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления
1. Отварите морепродукты в подсоленной воде 5–7 минут, затем слейте воду и дайте остыть.
2. Выдавите сок из лимона, натрите цедру на мелкой терке. Приготовьте соус тартар: смешайте майонез, горчицу, каперсы, укроп, сок и цедру лимона, добавьте соль и перец.
3. Выложите морепродукты на блины, сверху полейте соусом тартар.
4. Подавайте с лимонными дольками и свежей зеленью для освежающего и пикантного вкуса.
Рецепты блинов от бренд-шефа, квалифицированного винного и медового сомелье Давиде Димитри
Фото: предоставлено героем публикации Давиде Димитри
Блины (базовый рецепт)
Ингредиенты:
○ Молоко 500мл
○ Мука пшеничная 200гр
○ Яйца 2шт
○ Сливочное масло (топленое) 20гр
○ Сахар 2 щепотки
○ Соль щепотка
Способ приготовления:
1. Взбиваем миксером яйца с сахаром и солью, добавляем молоко, сливочное масло, а затем муку (всыпаем, медленно просеивая), доводим до однородной консистенции "жидкого йогурта".
2. Разогреваем сковороду на среднем огне, выливаем тесто тонким слоем и выпекаем с обеих сторон.
3. По желанию можно промазать готовый блин сливочным маслом.
По начинке можно выбрать все, что вы любите – от сгущенки до икры, от картошки до курицы или даже просто посыпать сахарной пудрой.
Рецепты необычных блинчиков
Медовые блины с орехами и голубым сыром
Фото: предоставлено героем публикации Давиде Димитри
Ингредиенты:
○ Кефир 300мл
○ Вода (комнатной температуры) 200мл
○ Мука цельнозерновая 200гр
○ Яйцо 2шт
○ Растительное масло 20мл
○ Мед 50гр
○ Цедра мандарина
○ Соль щепотка
○ Сода щепотка
Для начинки:
○ Сыр с благородной плесенью (Горгонзола/РокФор) 400гр
○ Грецкие орехи 100гр
○ Мед в сотах для подачи
Способ приготовления:
1. Взбиваем миксером: кефир, воду, яйца, мед, соль, измельченную цедру мандарина, соду, муку и последним – растительное масло, и доводим до однородной консистенции.
2. Разогреваем сковороду на среднем огне, выливаем тесто тонким слоем и выпекаем с обеих сторон.
3. Для начинки размельчаем орехи и нарезаем кубики сыр и перемешиваем
4. Аккуратно выкладываем начинку в блины, заворачиваем и кладем на разогретую сковороду, немного обжариваем (для "запечатки")
5. При подаче поливаем медом, посыпаем ореховой крошкой, украшаем медовыми сотами.
Блины из нута с моцареллой и песто
Фото: предоставлено героем публикации Давиде Димитри
Ингредиенты:
○ Молоко 500мл
○ Нутовая мука 250гр
○ Яйцо 2шт
○ Растительное масло 20мл
○ Сахар 2 щепотки
○ Соль щепотка
Для начинки:
○ Сыр Моцарелла 200гр
○ Помидоры черри 100гр
○ Соус "Песто" 50гр
○ Базилик свежий для подачи
Способ приготовления:
1. Взбиваем миксером: яйца с сахаром и солью, добавляем молоко, муку (просеивая) и последним – растительное масло и доводим до однородной консистенции.
2. Разогреваем сковороду на среднем огне, выливаем тесто тонким слоем и выпекаем с обеих сторон.
3. Для начинки нарезаем небольшими ломтиками сыр и помидоры.
4. Аккуратно выкладываем начинку в блины, заворачиваем и кладем на разогретую сковороду, немного обжариваем (для "запечатки").
5. При подаче покрываем соусом "Песто" и украшаем листиками базилика.
Кокосовые блины с черникой и фисташками
Фото: предоставлено героем публикации Давиде Димитри
Ингредиенты:
○ Молоко кокосовое 500мл
○ Мука пшеничная 200гр
○ Яйцо 2шт
○ Растительное масло 20мл
○ Сахар 100гр
○ Соль щепотка
Для начинки:
○ Кокосовая стружка 20гр
○ Черника свежая 300гр
○ Рикотта 300гр
○ Фисташки жареные 50гр
Способ приготовления:
1. Взбиваем миксером: молоко, воду, яйца, сахар, соль, муку и последним – растительное масло и доводим до однородной консистенции.
2. Разогреваем сковороду на среднем огне, выливаем тесто тонким слоем и выпекаем с обеих сторон.
3. Отдельно делаем черничный конфи. Для этого в сотейник кладем чернику и сахар, ставим на средний огонь и карамелизуем 15 минут, постоянно помешивая, оставляем остыть.
4. Аккуратно намазываем блины Рикоттой, затем черничным конфи и заворачиваем.
5. При подаче посыпаем черникой, кокосовой стружкой и дроблёными фисташками.
Как и обещали, бонусом предлагаем рецепты блинчиков от двух самых популярных нейросетей – ChatGPT и Deepseek.
Рецепт блинов от ChatGPT
Блины с крем-чизом, солёной карамелью и жареными бананами
Фото: Piter.tv (создано с помощью ChatGPT)
Ингредиенты
Для блинов:
○ Молоко – 400 мл
○ Яйца – 2 шт.
○ Мука – 180 г
○ Сахар – 1 ст. л.
○ Щепотка соли
○ Растительное масло – 2 ст. л.
Для начинки:
○ Крем-чиз (Филадельфия или аналог) – 150 г
○ Ванильный сахар – 1 ч. л.
○ Бананы – 2 шт.
○ Сливочное масло – 20 г
○ Коричневый сахар – 1 ст. л.
○ Корица – ½ ч. л.
Для солёной карамели:
○ Сахар – 100 г
○ Сливки 33% – 100 мл
○ Сливочное масло – 40 г
○ Щепотка морской соли
Как приготовить:
1. Готовим тесто
В миске взбить яйца с сахаром и солью. Добавить половину молока и муку, перемешать. Влить оставшееся молоко и масло, размешать. Оставить тесто на 15 минут.
2. Готовим начинку
Крем-чиз смешать с ванильным сахаром. Бананы нарезать кружочками, обжарить на сливочном масле с коричневым сахаром и корицей (около 2 минут с каждой стороны).
3. Делаем солёную карамель
В кастрюльке растопить сахар на среднем огне до золотистого цвета. Влить горячие сливки (осторожно, будет пузыриться). Добавить масло, щепотку соли и размешать.
4. Жарим блины
Разогреть сковороду, смазать маслом. Жарить блины, как обычно.
5. Сборка
Намазать блин крем-чизом. Выложить жареные бананы. Полить солёной карамелью. Свернуть трубочкой или сложить конвертом. Посыпать орехами или шоколадной крошкой для текстуры.
Рецепт блинов от Deepseek
Блинчики с копченым лососем, авокадо и сливочным сыром
Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети Leonardo)
Ингредиенты для блинчиков:
○ Молоко – 500 мл
○ Яйца – 2 шт.
○ Мука – 200 г
○ Сахар – 1 ст. ложка
○ Соль – щепотка
○ Растительное масло – 2 ст. ложки (для теста) + немного для жарки
Ингредиенты для начинки:
○ Копченый лосось – 200 г (тонко нарезанный)
○ Авокадо – 2 шт. (спелые, нарезанные ломтиками)
○ Сливочный сыр (например, филадельфия) – 150 г
○ Свежий укроп – небольшой пучок (мелко нарезанный)
○ Лимонный сок – 1 ст. ложка
○ Черный молотый перец – по вкусу
○ Соль – по вкусу
Приготовление блинчиков:
1. В глубокой миске смешайте яйца, сахар и соль. Взбейте венчиком до однородности. Постепенно добавьте молоко, продолжая помешивать.
2. Просейте муку и добавьте её в смесь, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков.
3. Влейте растительное масло и ещё раз перемешайте. Тесто должно получиться жидким и однородным.
4. Разогрейте сковороду на среднем огне, слегка смажьте её маслом.
5. Наливайте тесто тонким слоем, распределяя его по сковороде. Жарьте блинчики с обеих сторон до золотистого цвета (примерно по 1-2 минуты с каждой стороны).
6. Готовые блинчики складывайте стопкой и накройте полотенцем, чтобы они оставались мягкими.
Приготовление начинки:
1. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком, чтобы сохранить цвет.
2. Смешайте сливочный сыр с мелко нарезанным укропом, добавьте немного соли и перца по вкусу.
3. Копченый лосось нарежьте тонкими ломтиками.
Сборка блинчиков:
1. На каждый блинчик намажьте тонкий слой сливочного сыра с укропом.
2. Выложите несколько ломтиков авокадо и копченого лосося.
3. Сверните блинчики в рулетики или сложите конвертиком.
4. Подавайте сразу, украсив свежим укропом и долькой лимона.
Ещё несколько рецептов, которые мы предлагали в прошлом году, можно найти по ссылке.
Главное фото: unsplash (Anthony DELANOIX)
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