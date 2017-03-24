Масленица-2025: 10 оригинальных рецептов блинов, которые стоит попробовать

В нашей подборке помимо рецептов от бренд-шефом вы найдёте 2 вариации блинчиков, предложенных искусственным интеллектом.

Масленицу отмечают в воскресенье перед Великим постом, но праздничной считается вся неделя перед ним. Масленичная неделя в 2025 году начнется в понедельник, 24 февраля, и продлится по воскресенье, 2 марта. Одна из традиций Масленицы – выпечка блинов. В народе считается, что они символизируют солнце. Piter.tv подготовил подборку рецептов блинчиков с необычными начинками от бренд-шефов Сергея Кузнецова и Давиде Димитри. Также в нашей подборке вы найдёте пару рецептов, предложенных искусственным интеллектом.

Рецепты блинов от бренд-шефа медиаплатформы о еде Food.ru Сергея Кузнецова



Фото: предоставлено героем публикации Сергеем Кузнецовым

Рецепт идеальных блинчиков

Ингредиенты:

○ молоко 3,2%-ной жирности – 500 мл;

○ яйца – 2 шт.;

○ мука пшеничная – 200 г;

○ сливочное масло – 30 г;

○ растительное масло – 30 мл;

○ соль, сахар – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром и солью до пышной пены, затем влейте молоко комнатной температуры.

2. Постепенно вмешивайте муку венчиком, не допуская образования комочков.

3. Влейте растительное и растопленное сливочное масло. Посолите и добавьте сахар.

4. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и влейте половник теста. Смазывать сковороду маслом не нужно, так как оно уже есть в самом тесте. Когда нижняя сторона зарумянится, переверните блинчик с помощью лопатки и также обжарьте до золотистого цвета.

Рецепты начинок

Камамбер и луковый конфитюр

Начинка для гурманов имеет идеальное вкусовое сочетание нежного плавленого камамбера и сладковато-пряного лукового конфитюра.

Ингредиенты (на 2 порции)

Основные:

○ готовые блины – 2 шт.;

○ камамбер – 100 г;

○ грецкие орехи – 20 г;

○ мед – 1 ч. л.

Для лукового конфитюра:

○ красный лук – 2 шт.;

○ сливочное масло – 20 г;

○ бальзамический уксус – 1 ст. л.;

○ вишневый сок – 200 г;

○ сахар (лучше коричневый) – 1 ст. л.;

○ соль – щепотка.

Способ приготовления

1. Нарежьте лук тонкими полукольцами.

2. Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте лук на слабом огне 10–15 минут, пока он не станет мягким.

3. Добавьте в сковороду сахар, уксус, соль и вишневый сок. Продолжайте томить лук еще 20–25 минут. Влага должна выпариться на 80% и образовать сиропообразную массу.

4. Слегка обжарьте орехи в чистой сухой сковороде. Когда они остынут, мелко порубите.

5. Выложите нарезанный камамбер на половину блина, добавьте немного конфитюра, посыпьте орехами, сбрызните медом и сложите пополам, затем – в треугольник.

6. Запеките блин с начинкой в духовке при 180 °C около 5 минут, пока сыр не начнет плавиться.

Тыквенный чатни с кокосовым кремом

Чатни – это индийский соус, который готовят из овощей или фруктов. В нашем рецепте мы предлагаем в качестве основных ингредиентов использовать тыкву и яблоки. Вместе с кокосовым кремом получится необычное сочетание с тропическими нотками.

Ингредиенты (на 2 порции)

Основные:

○ готовые блины – 2 шт.;

○ кокосовое молоко (жирное) – 100 мл;

○ сахарная пудра – 1 ст. л.

Для тыквенного чатни:

○ тыква – 200 г;

○ яблоко – 1 шт.;

○ имбирь (тертый) – 1 ч. л.;

○ чеснок – 1 зубчик (по желанию);

○ лимон – ½ шт.;

○ мед – 1 ст. л.;

○ корица – ½ ч. л.;

○ кардамон – ¼ ч. л.;

○ соль – щепотка.

Способ приготовления

1. Нарежьте тыкву и яблоко кубиками.

2. Разогрейте сотейник и потушите кусочки тыквы и яблока с имбирем, чесноком и специями около 15 минут.

3. Натрите цедру лимона и выдавите сок.

4. Добавьте в сотейник мед, сок и цедру лимона. Перемешайте и дайте остыть.

5. Взбейте кокосовое молоко с сахарной пудрой до легкой густоты.

6. Намажьте блин кокосовым кремом, сверху положите тыквенный чатни. Сверните блинчик и сразу угощайтесь.

Морепродукты с лимоном и соусом тартар

Сытная начинка для любителей морепродуктов, вкус которых идеально подчеркивает лимон и соус тартар.

Ингредиенты:

○ готовые блины – 4–6 шт.;

○ креветки (или другие морепродукты, например гребешки) – 200 г;

○ лимон – 1 шт.;

○ майонез – 2 ст. л.;

○ дижонская горчица – 1 ч. л.;

○ каперсы (по желанию) – 15 г;

○ измельченный свежий укроп – 10 г;

○ соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления

1. Отварите морепродукты в подсоленной воде 5–7 минут, затем слейте воду и дайте остыть.

2. Выдавите сок из лимона, натрите цедру на мелкой терке. Приготовьте соус тартар: смешайте майонез, горчицу, каперсы, укроп, сок и цедру лимона, добавьте соль и перец.

3. Выложите морепродукты на блины, сверху полейте соусом тартар.

4. Подавайте с лимонными дольками и свежей зеленью для освежающего и пикантного вкуса.

Рецепты блинов от бренд-шефа, квалифицированного винного и медового сомелье Давиде Димитри



Фото: предоставлено героем публикации Давиде Димитри

Блины (базовый рецепт)

Ингредиенты:

○ Молоко 500мл

○ Мука пшеничная 200гр

○ Яйца 2шт

○ Сливочное масло (топленое) 20гр

○ Сахар 2 щепотки

○ Соль щепотка

Способ приготовления:

1. Взбиваем миксером яйца с сахаром и солью, добавляем молоко, сливочное масло, а затем муку (всыпаем, медленно просеивая), доводим до однородной консистенции "жидкого йогурта".

2. Разогреваем сковороду на среднем огне, выливаем тесто тонким слоем и выпекаем с обеих сторон.

3. По желанию можно промазать готовый блин сливочным маслом.

По начинке можно выбрать все, что вы любите – от сгущенки до икры, от картошки до курицы или даже просто посыпать сахарной пудрой.

Рецепты необычных блинчиков

Медовые блины с орехами и голубым сыром



Фото: предоставлено героем публикации Давиде Димитри

Ингредиенты:

○ Кефир 300мл

○ Вода (комнатной температуры) 200мл

○ Мука цельнозерновая 200гр

○ Яйцо 2шт

○ Растительное масло 20мл

○ Мед 50гр

○ Цедра мандарина

○ Соль щепотка

○ Сода щепотка

Для начинки:

○ Сыр с благородной плесенью (Горгонзола/РокФор) 400гр

○ Грецкие орехи 100гр

○ Мед в сотах для подачи

Способ приготовления:

1. Взбиваем миксером: кефир, воду, яйца, мед, соль, измельченную цедру мандарина, соду, муку и последним – растительное масло, и доводим до однородной консистенции.

2. Разогреваем сковороду на среднем огне, выливаем тесто тонким слоем и выпекаем с обеих сторон.

3. Для начинки размельчаем орехи и нарезаем кубики сыр и перемешиваем

4. Аккуратно выкладываем начинку в блины, заворачиваем и кладем на разогретую сковороду, немного обжариваем (для "запечатки")

5. При подаче поливаем медом, посыпаем ореховой крошкой, украшаем медовыми сотами.

Блины из нута с моцареллой и песто



Фото: предоставлено героем публикации Давиде Димитри

Ингредиенты:

○ Молоко 500мл

○ Нутовая мука 250гр

○ Яйцо 2шт

○ Растительное масло 20мл

○ Сахар 2 щепотки

○ Соль щепотка

Для начинки:

○ Сыр Моцарелла 200гр

○ Помидоры черри 100гр

○ Соус "Песто" 50гр

○ Базилик свежий для подачи

Способ приготовления:

1. Взбиваем миксером: яйца с сахаром и солью, добавляем молоко, муку (просеивая) и последним – растительное масло и доводим до однородной консистенции.

2. Разогреваем сковороду на среднем огне, выливаем тесто тонким слоем и выпекаем с обеих сторон.

3. Для начинки нарезаем небольшими ломтиками сыр и помидоры.

4. Аккуратно выкладываем начинку в блины, заворачиваем и кладем на разогретую сковороду, немного обжариваем (для "запечатки").

5. При подаче покрываем соусом "Песто" и украшаем листиками базилика.

Кокосовые блины с черникой и фисташками



Фото: предоставлено героем публикации Давиде Димитри

Ингредиенты:

○ Молоко кокосовое 500мл

○ Мука пшеничная 200гр

○ Яйцо 2шт

○ Растительное масло 20мл

○ Сахар 100гр

○ Соль щепотка

Для начинки:

○ Кокосовая стружка 20гр

○ Черника свежая 300гр

○ Рикотта 300гр

○ Фисташки жареные 50гр

Способ приготовления:

1. Взбиваем миксером: молоко, воду, яйца, сахар, соль, муку и последним – растительное масло и доводим до однородной консистенции.

2. Разогреваем сковороду на среднем огне, выливаем тесто тонким слоем и выпекаем с обеих сторон.

3. Отдельно делаем черничный конфи. Для этого в сотейник кладем чернику и сахар, ставим на средний огонь и карамелизуем 15 минут, постоянно помешивая, оставляем остыть.

4. Аккуратно намазываем блины Рикоттой, затем черничным конфи и заворачиваем.

5. При подаче посыпаем черникой, кокосовой стружкой и дроблёными фисташками.

Как и обещали, бонусом предлагаем рецепты блинчиков от двух самых популярных нейросетей – ChatGPT и Deepseek.

Рецепт блинов от ChatGPT

Блины с крем-чизом, солёной карамелью и жареными бананами



Фото: Piter.tv (создано с помощью ChatGPT)

Ингредиенты

Для блинов:

○ Молоко – 400 мл

○ Яйца – 2 шт.

○ Мука – 180 г

○ Сахар – 1 ст. л.

○ Щепотка соли

○ Растительное масло – 2 ст. л.

Для начинки:

○ Крем-чиз (Филадельфия или аналог) – 150 г

○ Ванильный сахар – 1 ч. л.

○ Бананы – 2 шт.

○ Сливочное масло – 20 г

○ Коричневый сахар – 1 ст. л.

○ Корица – ½ ч. л.

Для солёной карамели:

○ Сахар – 100 г

○ Сливки 33% – 100 мл

○ Сливочное масло – 40 г

○ Щепотка морской соли

Как приготовить:

1. Готовим тесто

В миске взбить яйца с сахаром и солью. Добавить половину молока и муку, перемешать. Влить оставшееся молоко и масло, размешать. Оставить тесто на 15 минут.

2. Готовим начинку

Крем-чиз смешать с ванильным сахаром. Бананы нарезать кружочками, обжарить на сливочном масле с коричневым сахаром и корицей (около 2 минут с каждой стороны).

3. Делаем солёную карамель

В кастрюльке растопить сахар на среднем огне до золотистого цвета. Влить горячие сливки (осторожно, будет пузыриться). Добавить масло, щепотку соли и размешать.

4. Жарим блины

Разогреть сковороду, смазать маслом. Жарить блины, как обычно.

5. Сборка

Намазать блин крем-чизом. Выложить жареные бананы. Полить солёной карамелью. Свернуть трубочкой или сложить конвертом. Посыпать орехами или шоколадной крошкой для текстуры.

Рецепт блинов от Deepseek

Блинчики с копченым лососем, авокадо и сливочным сыром



Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети Leonardo)

Ингредиенты для блинчиков:

○ Молоко – 500 мл

○ Яйца – 2 шт.

○ Мука – 200 г

○ Сахар – 1 ст. ложка

○ Соль – щепотка

○ Растительное масло – 2 ст. ложки (для теста) + немного для жарки

Ингредиенты для начинки:

○ Копченый лосось – 200 г (тонко нарезанный)

○ Авокадо – 2 шт. (спелые, нарезанные ломтиками)

○ Сливочный сыр (например, филадельфия) – 150 г

○ Свежий укроп – небольшой пучок (мелко нарезанный)

○ Лимонный сок – 1 ст. ложка

○ Черный молотый перец – по вкусу

○ Соль – по вкусу

Приготовление блинчиков:

1. В глубокой миске смешайте яйца, сахар и соль. Взбейте венчиком до однородности. Постепенно добавьте молоко, продолжая помешивать.

2. Просейте муку и добавьте её в смесь, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков.

3. Влейте растительное масло и ещё раз перемешайте. Тесто должно получиться жидким и однородным.

4. Разогрейте сковороду на среднем огне, слегка смажьте её маслом.

5. Наливайте тесто тонким слоем, распределяя его по сковороде. Жарьте блинчики с обеих сторон до золотистого цвета (примерно по 1-2 минуты с каждой стороны).

6. Готовые блинчики складывайте стопкой и накройте полотенцем, чтобы они оставались мягкими.

Приготовление начинки:

1. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком, чтобы сохранить цвет.

2. Смешайте сливочный сыр с мелко нарезанным укропом, добавьте немного соли и перца по вкусу.

3. Копченый лосось нарежьте тонкими ломтиками.

Сборка блинчиков:

1. На каждый блинчик намажьте тонкий слой сливочного сыра с укропом.

2. Выложите несколько ломтиков авокадо и копченого лосося.

3. Сверните блинчики в рулетики или сложите конвертиком.

4. Подавайте сразу, украсив свежим укропом и долькой лимона.

Ещё несколько рецептов, которые мы предлагали в прошлом году, можно найти по ссылке.

Главное фото: unsplash (Anthony DELANOIX)