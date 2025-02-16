В Петербурге стали все чаще доверяют выпечку магазинам

Петербуржцы бросились покупать готовые блины рекордными темпами.

С началом масленичной недели жители Петербурга продемонстрировали небывалый интерес к готовой продукции. Спрос на блины промышленного производства в городе на Неве подскочил на 68 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впечатляющую статистику обнародовали в пресс-службе сети гипермаркетов "О"Кей", проанализировав покупательскую активность.

Примечательно, что одновременно с ростом продаж готового угощения увеличился и спрос на инвентарь для самостоятельной выпечки. Сковороды для блинов разлетаются с прилавков на 8 процентов активнее, чем в 2025 году. Это говорит о том, что часть горожан все же предпочитает старый добрый домашний способ.

Социологические наблюдения показывают любопытную картину предпочтений. Подавляющее большинство — 70 процентов опрошенных петербуржцев — по-прежнему выбирают собственноручно испеченные блины, считая этот процесс неотъемлемой частью традиции. Еще 16 процентов довольствуются угощением, приготовленным родственниками или друзьями. И лишь 5 процентов респондентов признались, что равнодушны к главному масленичному блюду и не едят его вовсе.

Что касается гастрономических аппетитов, то здесь петербуржцы проявили умеренность, но без фанатизма. Самая популярная порция — три-четыре блина за один присест. Впрочем, каждый пятый житель города способен съесть больше семи штук. А вот скромной порцией из двух блинов ограничиваются лишь 12 процентов опрошенных.

Фото: Feepik (KamranAydinov)