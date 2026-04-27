Следователи установили причастность фигуранта к 20 эпизодам противоправной деятельности.

Житель Мордовии предстанет перед судом за кражу товаров из сетевых магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, 30-летний ранее судимый местный житель обвиняется в серии хищений товаров из супермаркетов. Установлено, что в период с 3 ноября по 23 декабря 2025 года фигурант приходил в торговые точки, забирал со стеллажей продукцию, складывал в пакет либо прятал под куртку и проходил мимо кассовых зон, не оплачивая товар.

Отмечается, что в некоторых случаях грабителя задерживали сотрудники магазина и изымали похищенное, однако злоумышленник продолжал этим заниматься в других торговых точках. Среди похищенных товаров были парфюмерия, алкоголь, шоколад, сыры и банки с кофе.

Следователи установили причастность фигуранта к 20 эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 110 тысяч рублей. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Видео: МВД по Республике Мордовия