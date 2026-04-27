В Смоленской области пресекли сбыт сигарет без акцизов и вейпов без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, семеро индивидуальных предпринимателей в возрасте от 29 до 55 лет закупали в Москве партии сигарет и вейпов без предусмотренной российским законодательством маркировки, а затем реализовывали их через торговые точки областного центра. В ходе первоначальных мероприятий оперативники обнаружили склад в вагончике-бытовке и досмотрели три автомобиля на территории Смоленска и Сафонова, где хранилась нелегальная продукция. Ее также нашли по адресам проживания подозреваемых.

В общей сложности правоохранители изъяли порядка 60 тысяч пачек сигарет и около двух тысяч электронных систем доставки никотина. Общая стоимость нелегального товара составила примерно девять миллионов рублей. Возбужден ряд уголовных дел. Всем участникам группы предъявлено обвинение в обороте немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции.

Видео: УМВД по Смоленской области