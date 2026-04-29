В Салехарде бизнесмена уличили в хранении никотинсодержащей продукции на 500 тыс. рублей

У предпринимателя в Салехарде изъяли немаркированную никотинсодержащую продукцию на сумму более 500 тыс. рублей. Полицейские обнаружили магазин, где нелегально продавались электронные сигареты и запрещенная в стране мелкая фракция резаного табака. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Оперативники конфисковали 500 единиц продукции, содержащей никотин. Ее общий объем составил 5 тыс. миллилитров. Все товары нарушали действующее законодательство и не были промаркированы средствами идентификации. Проведена физико-химическая экспертиза, возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в нелегальном обороте 18 тыс. пачек табака уличили жителей Орловской области. У них изъяли продукцию на сумму более 2,4 млн рублей. 54-летняя женщина совместно с мужем хранили сигареты на складе в Орле. Часть товара продавали на торговых точках города по цене ниже рыночной.

