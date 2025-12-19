В Орловской области уличили местных жителей в обороте 18 тысяч пачек нелегального табака

В Орловской области сотрудники полиции уличили местных жителей в обороте 18 тысяч пачек нелегального табака. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным следствия, 54-летняя женщина совместно с мужем и знакомой приобрели у неизвестных лиц сигареты без акцизов и хранили их на складе в Орле. Часть товара подельники реализовывали из-под прилавка в двух городских торговых точках и по цене ниже рыночной стоимости.
В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли нелегальный табак на общую сумму свыше 2,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Видео: УМВД по Орловской области
