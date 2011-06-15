Как не потерять слух: советы ЛОРа для взрослых и детей

Ежегодно 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха (англ. International Day for Ear and Hearing), также известный как Всемирный день слуха (англ. World Hearing Day). Эта дата напоминает о важности ранней диагностики и профилактики проблем со слухом как у детей, так и у взрослых. Piter.tv обратился к врачу-отоларингологу (ЛОР) детской клиники "Будь Здоров", кандидату медицинских наук Светлане Ножницкой, чтобы узнать, какие факторы потенциально влияют на ухудшение слуха и как его сохранить.
– Какие самые распространённые причины ухудшения слуха у взрослых? А у детей?
Причины ухудшения слуха у взрослых и детей во многом схожи, поясняет Светлана Ножницкая.
Это воспалительные заболевания уха: у взрослых чаще встречается наружный отит, у детей – серозный отит. Также снижение слуха может возникать после перенесённых инфекций, таких как грипп, менингит, герпес.
Светлана Ножницкая, врач-отоларинголог
По словам врача, у взрослых к проблемам слуха могут привести баротравмы, черепно-мозговые травмы, длительное воздействие шума на рабочем месте и токсические вещества. Некоторые лекарства – антибиотики группы аминогликозидов, петлевые диуретики и цитостатики – тоже оказывают токсическое воздействие на слуховой нерв.
Сосудистые изменения, артериальная гипертензия, атеросклероз и дегенеративные изменения нервных волокон чаще наблюдаются у пожилых людей.
Светлана Ножницкая, врач-отоларинголог
У детей же причиной снижения слуха часто становятся увеличенные аденоиды и серозный отит, который может вызывать кондуктивную тугоухость, обратимую после удаления жидкости из среднего уха. Также возможны врождённая наследственная нейросенсорная тугоухость и пороки развития слухового прохода или цепи слуховых косточек.
– Правда ли, что наушники и громкая музыка могут привести к стойкой потере слуха?
Длительное использование наушников действительно может негативно влиять на слуховой нерв, объясняет врач. В совокупности с возрастными изменениями сосудов и необходимостью приёма некоторых лекарств это действительно может привести к стойкому снижению слуха.
– "Помолодели" ли заболевания, связанные с ухудшением слуха, или это всё же болезнь пожилых?
Нельзя однозначно сказать, что тугоухих стало больше. Медицина шагнула вперёд, и теперь мы можем вовремя диагностировать потерю слуха. Это позволяет детям развивать речь и сохранять слух, а взрослым – поддерживать качество жизни.
Светлана Ножницкая, врач-отоларинголог
– Какие ещё повседневные факторы негативно влияют на слух?
По словам Ножницкой, негативную роль в процессе ухудшения слуха могут играть экология, шум мегаполиса и стресс – всё это тоже играет роль.
– Какие первые признаки ухудшения слуха должны насторожить?
В случае со взрослыми людьми тревожными сигналами являются снижение слуха на одно или оба уха, звон в ушах (тинитус), головокружения, а также трудности с пониманием речи, особенно на фоне окружающего шума. Что касается рисков для детей, родителям важно обратить внимание на задержку речевого развития и отсутствие реакции на громкие звуки.
К году у ребёнка должна формироваться слоговая речь: "ма-ма, ба-ба, ав-ав". Важно, чтобы малыш понимал обращённую речь на слух без визуальной поддержки.
Светлана Ножницкая, врач-отоларинголог
– Какие меры профилактики помогут сохранить слух?
Врач советует по возможности реже находиться в шумных помещениях, не использовать наушники без необходимости, особенно внутриушные. Также необходимо правильно питаться, обеспечивая организм достаточным количеством витаминов, особенно группы В, заниматься спортом и избегать стресса.
Фото: Freepik
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все