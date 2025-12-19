На данный момент в полицию обратились 16 потерпевших.

В Москве пресекли деятельность подозреваемых в кражах денег с использованием онлайн-игр. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия житель города Бийска в чатах популярных онлайн-игр общался с несовершеннолетними и предлагал им приобрести внутриигровую валюту с атрибутами. Злоумышленник уговаривал продиктовать поступивший на телефон код. Поскольку мобильные номера были зарегистрированы на родителей, он получал возможность оформить от их имени рассрочку на маркетплейсе. Он покупал различные товары, которые в пунктах выдачи забирала его сообщница из Москвы.

На данный момент в полицию обратились 16 потерпевших. На каждого из них была оформлена рассрочка для приобретения товаров на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

