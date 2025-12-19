В Волгограде задержали обвиняемого в неправомерном распространении персональных данных

Отмечается, что незаконный доход мог превышать сто тысяч рублей в день.

В Волгограде сотрудники полиции задержали обвиняемого в неправомерном распространении персональных данных. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в одном из мессенджеров оперативники выявили сервис по продаже "под заказ" охраняемой законом компьютерной информации. За денежное вознаграждение клиентам предоставлялись сведения о гражданах РФ из баз данных операторов связи, банков, государственных органов и коммерческих организаций.

Отмечается, что незаконный доход мог превышать сто тысяч рублей в день. Возбуждено уголовное дело. Задержанному владельцу и администратору канала предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали подозреваемых в краже более 30 тонн авиационного топлива.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА